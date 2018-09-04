Бывший министр по вопросам Европы: Меркель может стать новым лидером Европы

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Fox News: сотрудники богатейших корпораций США выживают за счёт продуктовых карточек Fox News
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СМИ: Минтруд предложил штрафовать должностных лиц за нарушение прав инвалидов
Минтруд России предложил ввести штрафы в отношении должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за ущемление прав инвалидов. Об этом пишет газета «Известия».
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Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны выезжают около 1 млн украинцев, и эта ситуация является «катастрофической». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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За работу в Сирии наградили более 100 российских военных медиков
Работавших в Сирии в течение нескольких месяцев российских военных врачей и специалистов тылового обеспечения медицинского отряда наградили медалями. Об этом сообщает РИА Новости.
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В Сан-Франциско полиция задержала 75 участников акции протеста
В США в Сан-Франциско полицейские задержали порядка 75 человек, которые в ходе акции протеста ко Дню труда перекрыли одну из улиц. Об этом информирует NBC.
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У берегов Эквадора зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Возле берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
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Климкин прокомментировал возможность размещения баз НАТО на Украине
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал возможность закрепления в Конституции страны возможности размещения военных баз НАТО на территории украинского государства.
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Источник: на МКАД в ДТП с поливомоечной машиной погибли два человека
На западе Москвы на МКАД произошло столкновение поливомоечной машины и легкового автомобиля, погибли два человека.
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В Японии отменили более 600 авиарейсов из-за тайфуна
В Японии в центральной и юго-западной части страны отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».
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В Киеве назвали сроки голосования по поправкам в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Украины о курсе государства в Евросоюз и НАТО может пройти в конце сентября. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.
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Прилепин заявил о причастности Киева к убийству Захарченко
Российский писатель Захар Прилепин в интервью газете «Известия» заявил, что к убийству главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко причастен Киев.
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Скворцова сообщила об отсутствии угрозы повышения цен на лекарства в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране нет угрозы повышения цен на лекарства. Об этом информирует РИА Новости.
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На Украине суд не успел продлить арест Савченко
Шевченковский суд Киева 3 сентября не успел рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста депутату Верховной рады Надежде Савченко. Об этом информирует телеканал NewsOne.
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СМИ назвали дату встречи Путина и Пашиняна
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу 8 сентября. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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СК начал проверку из-за травмирования двух рабочих при ремонте лифта в Москве
Следователи организовали проверку по факту травмирования двух рабочих во время строительно-ремонтных работ лифтового оборудования на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Климкин предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо ввести «биометрический визовый режим» с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Трамп призвал не допустить операции армии Сирии в Идлибе
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная «безрассудная» операция сирийской армии в провинции Идлиб стала бы «серьёзной гуманитарной ошибкой», и призвал не допустить этого.
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Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии
Группа российских инспекторов 4 сентября проведёт проверку бельгийского военного объекта. Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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Климкин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на сегодняшний день альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу нет. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Трамп раскритиковал главу Минюста за вынесение обвинений двум конгрессменам
Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Министерства юстиции США Джеффа Сешнса за то, что возглавляемое им ведомство вынесло обвинения по делам двух членов конгресса от Республиканской партии.
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Шульгин: в ОЗХО с интересом восприняли информацию России о готовящейся провокации в Сирии
Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с большим интересом восприняли полученную от России информацию о том, что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с применением химического оружия.
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СМИ: Британская актриса Жаклин Пирс умерла в возрасте 74 лет
Британская актриса Жаклин Пирс, которая сыграла в ряде фильмов и сериалов, скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщает газета The Sun.
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Три человека пострадали при взрыве землеройного оборудования в США
В американском штате Нью-Джерси три человека получили травмы в результате взрыва землеройного оборудования.
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Орнелла Мути рассказала о желании получить гражданство России
Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам, что хотела бы получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.
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Денисова рассказала, что направила Москальковой ответ по поводу моряков судна «Норд»
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о направленном российской коллеге Татьяне Москальковой ответе по поводу моряков российского судна «Норд».
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Павлюченкова и Севастова обыграли Доулхайд и Макхэйл и вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова одержали победу в парном разряде над американками Кэролайн Доулхайд и Кристиной Макхэйл в матче турнира Большого шлема US Open.
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Климкин призвал пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией
Глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.
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Стал известен игровой номер Маркизио в «Зените»
Экс-футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в статусе свободного агента, выбрал себе игровой номер в новой команде.
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В ООН рассказали о росте смертности беженцев на пути в Европу
Агентство ООН по делам беженцев опубликовало доклад, в котором говорится, что в 2018 году в районе Средиземного моря возрос уровень смертности среди мигрантов, которые направляются в Европу.
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Дель Пьеро — о решении Роналду проигнорировать церемонию УЕФА: это перебор
Бывший нападающий и капитан туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказал мнение о решении португальского нападающего туринцев Криштиану Роналду не появиться на церемонии вручения наград Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Трамп прокомментировал возможное участие Джона Керри в президентских выборах
Американский лидер Дональд Трамп считает «везением» для себя возможное участие бывшего госсекретаря США Джона Керри в президентских выборах в 2020 году.
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В Челябинской области проводят проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа
В Челябинской области организовали доследственную проверку после госпитализации трёх детей в результате взрыва газа, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Экс-начальнику городской полиции в ХМАО грозит до 12 лет тюрьмы за дачу взятки
Экс-начальник отделения МВД России по городу Радужный Александр Валюхов предстанет перед судом по обвинению в даче взятки в крупном размере за незаконные действия. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
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Эксперт прокомментировал сообщения о возможном создании десантного конвертоплана в России
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал сообщения о возможных планах создать десантный конвертоплан в России.
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В Москве планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году
В российской столице планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году, из которых 3,4 млн — жильё, сообщает «Вечерняя Москва».
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Футболист сборной Италии Маркизио: «Зенит» — самый амбициозный проект
Полузащитник сборной Италии по футболу, ранее защищавший цвета туринского «Ювентуса», прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит».
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Шуфутинский рассказал о песне «3 сентября»
Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с Пятым каналом о своей песне «3 сентября».
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В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН отреагировал на предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
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Международный фестиваль фольклора пройдёт 16 сентября в Калининградской области
Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Истоки» имени фольклориста и музыканта Раисы Тарасовой пройдёт 16 сентября в Краснознаменске, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Министерство по культуре и туризму Калининградской области.
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Актриса Галина Петрова прокомментировала сообщения о смерти замдиректора театра «Современник»
Актриса Галина Петрова в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения о смерти замдиректора театра «Современник» Лидии Постниковой.
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Московские школьники заняли первое место в Международной олимпиаде мегаполисов
Команда московских школьников заняла первое место в междисциплинарном блицтуре Международной олимпиады мегаполисов, передаёт портал мэра и правительства.
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Эксперт оценил регистрацию поправок в Конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
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Макарова и Градецка вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
Российская теннисистка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецка одержали победу в парном разряде над Магдой Линетт из Польши и представительницей Австралии Айлой Томлянович в матче турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.
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Помпео обсудил с главой МИД Нидерландов нападение на американских граждан в Амстердаме
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Нидерландов обсудили нападение на двух американских граждан в Амстердаме. Об этом заявили в пресс-службе Госдепа.
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«Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» выиграл у минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Черчесов прокомментировал поздравление с юбилеем от футболистов сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оригинальное поздравление с юбилеем от игроков национальной команды.
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Россия заявила о возможности использования боевиками детей в провокации в Сирии
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что боевики могут использовать детей в провокации с химоружием.
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СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче КХЛ, выигрывая по ходу встречи в две шайбы
Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Раду внесли законопроект, делающий лозунг «Слава Украине» воинским приветствием
Верховная рада зарегистрировала законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине» в качестве основного приветствия в армии.
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Для Месси переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал неожиданностью
Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал трансфер португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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В результате атаки беспилотников в Латакии погибли трое сирийских военных
Трое сирийских военных погибли, девять пострадали в результате атаки боевиков с использованием беспилотников на позиции правительственных войск в Латакии.