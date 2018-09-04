Бывший министр по вопросам Европы: Меркель может стать новым лидером Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель может стать следующим председателем Еврокомиссии, поскольку у неё есть вес, авторитет, богатый опыт управления государством, международная репутация и статус, а также большее количество навыков, чем у всех нынешних европейских политиков, считает бывший министр по вопросам Европы Денис Макшейн. По его мнению, она «та самая немка, которая может возглавить Европу после брексита и заставить президентов Трампа, Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина понять, что с ЕС теперь шутки плохи».

«Случись брексит или нет в следующем году, у Европы всё равно будет новое руководство: новые депутаты Европарламента, новый председатель Европейского совета и новый президент Европейского центрального банка. Новый высокий представитель по вопросам внешней политики. Новые члены и, прежде всего, новый председатель Европейской комиссии», — пишет бывший министр по вопросам Европы Денис Макшейн.

Эта команда столкнётся с непростыми задачами. Евросоюз будет «политически неуравновешенным». Великобритания покинет блок, если только Тереза ​​Мэй не приостановит применение 50 статьи для проведения новых консультаций. Экономический рост неустойчив. Италию захватили популисты, при этом экономический рост в стране падает. Испания при правительстве меньшинства, состоящем из членов Социалистической партии, играет незначительную роль в Евросоюзе. Такие нелиберальные политики, как Ярослав Качиньский в Варшаве и Виктор Орбан в Будапеште, «попадают на первые полосы газет», но не намерены выходить из ЕС и терять все денежные средства и инвестиции, предоставляемые блоком.

«Так кто же будет управлять ЕС?» — спрашивает Макшейн. Надежды президента Франции Эммануэля Макрона на то, что его партия найдёт союзников по всей Европе, чтобы создать общеевропейское политическое движение, рухнули. Согласно опросам, его деятельность одобряют всего 34% населения Франции, причём экономика Франции сейчас растёт медленнее, чем 15 месяцев назад, когда Франсуа Олланд покидал свой пост.

Простая истина заключается в том, что Европой могут начать руководить ультраправые националистические политические партии.Такие левые партии, как «Подемос» в Испании, «Партия левых» во Франции, «СИРИЗА» в Греции могут получить некоторое количество мест в Европейском парламенте. Таким образом, Европейский парламент периода 2019-2024 годов вряд ли будет контролироваться единой идеологической группировкой, отмечает Макшейн.

А что Германия? Уже распространяются слухи о том, что Ангела Меркель хотела бы, чтобы новым председателем Европейской комиссии стал немец, а именно министр экономики Германии Петер Альтмайер, её главный помощник. Но в Брюсселе «и так достаточно немцев». Поэтому ещё один немецкий политик среднего звена в Брюсселе — это перебор.

Берлин заявляет, что следующим председателем Европейской комиссии может стать и Манфред Вебер из ХДС. Он занимает пост президента Европейской народной партии и известен тем, что оказывает поддержку Виктору Орбану против более умеренных европейских правоцентристских политиков.

Однако есть и другая альтернатива. В Берлине задаются вопросом: «А может ли Ангела Меркель стать первой женщиной-председателем Европейской комиссии?» У неё, как отмечает бывший министр, есть вес, авторитет, богатый опыт управления государством, международная репутация и статус, а также большее количество навыков, чем у всех нынешних европейских политиков.

Меркель всегда заявляет, что её «последняя большая задача» заключается в восстановлении доверия к Евросоюзу. «Она та самая немка, которая может возглавить Европу после брексита и заставить президентов Трампа, Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина понять, что с ЕС теперь шутки плохи», — утверждает бывший министр по вопросам Европы Денис Макшейн.