Times: немецких полицейских заподозрили в сговоре с неонацистами

Немецкий политик Фолькер Каудер, которого называют «правой рукой» канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил о необходимости расследовать выдвигаемые против полиции обвинения в сговоре с неонацистами на фоне беспорядков в Хемнице. Он также подчеркнул, что любому человеку, симпатизирующему правым радикалам, не место на государственной службе.
Один из близких союзников канцлера Германии Ангелы Меркель призвал расследовать возможный сговор между немецкими полицейскими, симпатизирующими неонацистам, и крайне правыми структурами, которые стоят за недавними беспорядками на почве расизма, сообщает The Times.
Задержание телевизионной группы, освещавшей протесты против иммигрантов в городе Хемниц, и публикация одним из номинальных руководителей правых радикалов секретного ордера на арест породили опасения по поводу того, что некоторые офицеры занимаются подрывом государственной власти.
Недавно также появилась информация о начатом против двух сотрудников федеральной полиции расследовании. Их обвиняют в том, что около одного из баров в баварском городе Розенхайм они выбрасывали руку в нацистском приветствии.
В Саксонии, которая стала центром волнений крайне правых, местная полиция начала своё собственное расследование с целью выяснить, не проникли ли в их ряды ультраправые. Две недели назад журналистов, которые освещали протест антиисламской организации PEGIDA в столице Саксонии Дрездене, задержали на 45 минут после того, как один из демонстрантов заявил, что представители СМИ нарушают закон, снимая его. Выяснилось, что этот участник протеста был сотрудником полиции не при исполнении.
А на прошлой неделе основатель PEGIDA Лутц Бахманн выложил в сеть попавший в его руки секретный ордер на арест мигранта, подозреваемого в убийстве плотника в Хемнице.
Высокопоставленный член фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер, которого прозвали «правой рукой» Меркель, заявил о необходимости тщательно расследовать выдвигаемые против полиции обвинения в сговоре с правыми радикалами.
«Это дело должно быть тщательно расследовано, — заявил он одному из немецких изданий. — Я не верю, что в Саксонии власти столкнулись с широкомасштабной проблемой. Однако ясно, что любому человеку, который симпатизирует правым радикалам или же оказывает им помощь, даже дистанционно, не место на государственной службе».
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