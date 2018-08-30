Welt: после беспорядков в Хемнице Берлин ждёт «серьёзное испытание»

Столкновения в Хемнице показали: немецкие власти не справляются с конфликтом праворадикалов и мигрантов. Первые не боятся полиции, вторые привыкли у себя на родине решать конфликты самостоятельно, передаёт Welt. По мнению телеканала, теперь Берлин с его монополией на применение силы «ждёт серьёзное испытание».
Вспышки насилия стихли, а острая для страны проблема так и осталась нерешённой. Похоже, государство не справляется с ситуациями, в которых есть потенциал для разжигания розни, и происшествия в Хемнице — тому подтверждение: правым радикалам, хорошо организованным хулиганам, которые больше не боятся полиции, противостоят мигранты, которые у себя на родине привыкли решать конфликты самостоятельно. И те, и другие подрывают авторитет полиции. Государство с его монополией на применение силы ждёт серьёзное испытание.
Они — правые радикалы, объединяются в группы и совместно занимаются единоборствами. Сами же группы тесно связаны. Правые молодчики, как показали события в Хемнице в эти выходные, держатся всё более уверенно. Уважают полицию? Как бы не так! Они подстрекают и запугивают. Государство должно отреагировать, призывает бывший президент бундестага.
ВОЛЬФГАНГ ТИРЗЕ, бывший президент бундестага:Государство, полиция, юстиция, органы, занимающиеся политическим образованием, СМИ должны предпринять в ответ активные действия. Когда смотришь эти кадры, понимаешь, что наша демократия действительно в опасности.
Правые использовали смерть жителя Хемница в своих целях. Двоих мигрантов задержали: они пустили в ход нож. Подобное случилось не в первый раз, и всегда это было на руку АдГ. Но в этот раз даже эта партия выступила за сильное государство.
БЕАТРИС ФОН ШТОРХ, заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге:Мы хотим жить в государстве, которое сохраняет за собой монополию на применение силы, которое в состоянии защитить своих граждан, которое работает над тем, чтобы установился общественный порядок и все чувствовали себя в безопасности, как когда-то прежде.
Полиция — это дело федеральных земель. В последние годы Саксония серьёзно на ней экономила, как, впрочем, и многие другие федеральные земли. И вот теперь правительство ФРГ предлагает помочь.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Если федеральной земле Саксония понадобится помощь в поддержании правопорядка и при обеспечении соблюдения законов, то федеральное правительство готово оказать Саксонии поддержку в этих вопросах, чтобы мы смогли реализовать принципы правового государства в полном объёме.
И сделать это просто необходимо, поскольку в последние годы авторитет правового государства, безусловно, пострадал.
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