FT: проверки на внутриевропейских границах приобретают расистский оттенок

В ЕС растёт опасение, что принцип свободного передвижения по континенту вскоре станет «привилегией белых людей», пишет Financial Times. Европейские правительства занимают всё более жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции, и это находит отражение на пунктах пограничного контроля внутри Шенгенской зоны, где чаще всего останавливают для проверки темнокожих водителей и пассажиров, отмечает издание.

Шенгенская зона — пространство 26 европейских государств, отказавшихся от паспортного контроля на своих общих границах, — испытывает серьёзное давление. Причиной тому два фактора: крупнейший наплыв беженцев со времён Второй мировой войны и растущее число правительств, занимающих жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции, пишет Financial Times.

«Страх того, что Шенген не выживет, настолько сильный, что страны получили карт-бланш для его сохранения», — рассказала директор аналитического центра Migration Policy Institute Europe Элизабет Коллетт.

Хотя с 2015 года число въезжающих в ЕС мигрантов заметно сократилось, чрезвычайные полномочия позволяют действовать в Шенгенской зоне нескольким пунктам пограничного контроля. Три из них находятся на границе между Германией и Австрией, в том числе в баварском Киферсфельдене, популярном горнолыжном курорте.

Все машины, следующие по автобану А12 через Киферсфельден, минуют пост пограничной полиции, где их могут остановить для досмотра. Выбранные для проверки автомобили отправляются на укрытую навесом территорию, где водитель и пассажиры должны показать документы, удостоверяющие их личность, и багаж.

Офицерам пограничной полиции приказано отслеживать нелегальных мигрантов и контрабандистов, которые пытаются попасть из Австрии в Германию. За этот год им уже удалось задержать 900 нарушителей.

Законодательство ЕС запрещает проводить проверку по расовому признаку. Однако во время своего трёхчасового пребывания на пункте в Киферсфельдене журналист FT обратил внимание, что 70% остановленных пограничниками водителей были темнокожими.

Официальный представитель федеральной полиции Райнер Шафер признал, что раса и этническое происхождением «может быть в числе индикаторов», которыми руководствуются немецкие офицеры перед тем, как остановить водителя для дополнительной проверки. «Но нет таких правил, что мы должны выбирать людей, которые выглядят как выходцы из Африки», — подчеркнул он.

По словам чиновника, внимание пограничников в Киферсфельдене привлекают и другие детали. Например, итальянские или восточноевропейские номера, тонированные стёкла и количество пассажиров.

В прошлом месяце консервативное правительство Баварии потребовало усилить контроль над миграцией, что, вероятно, приведёт к ужесточению полицейского досмотра в регионе. Более того, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал правительство прекратить многолетнее общеевропейское сотрудничество по вопросам миграции и в одностороннем порядке выдворять людей на внутренних немецких границах, отмечает FT.

Всё это вызывает серьёзные опасения у наблюдателей. Они боятся, что страны Шенгена, включая Австрию, начнут создавать собственный пограничный контроль и что принцип ЕС о свободном перемещении рискует стать «привилегией, которой смогут пользоваться только белые люди».

Так, в докладе неправительственной организации La Cimade утверждается, что французская пограничная полиция «систематически проверяет документы людей с неправильным цветом кожи» на прибывающих из Италии поездах. Инга Шварц, исследователь из Фрайбургского университета, также считает, что на пунктах пересечения внутренних европейских границ «раса играет всё большую роль».

В Киферсфельдене большинство темнокожих водителей, остановленных для проверки, были туристами из стран Персидского залива, и они не задерживались дольше 15 минут. Однако Уруж, 27-летней учительнице из Кувейта, её мужу и дочери пришлось прождать почти целый час, пока полицейские изучали их документы.

Молодая женщина в розовом хиджабе заверила FT, что с визами её семьи всё в порядке. «Я думаю, им просто не понравилось, как мы выглядим», — предположила Уруж.