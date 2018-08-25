N-TV: в Германии обсуждают воинскую повинность для беженцев

Генеральный секретарь партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр подлила масла в огонь дискуссии по поводу введения всеобщей воинской повинности для мужчин и женщин в Германии. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, политик предложила ввести добровольную или обязательную воинскую службу также для беженцев и соискателей статуса беженца в Германии — для ускорения их интеграции в общество.

В Германии разгораются жаркие дискуссии по поводу того, не стоит ли ввести всеобщую воинскую повинность для мужчин и женщин. Генеральный секретарь партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр пошла ещё дальше — для ускорения интеграции в общество она предложила включить в эту систему также мигрантов и соискателей статуса беженца, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В ходе дебатов по поводу возможного ввода всеобщей воинской повинности для граждан Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила предоставить возможность несения службы и беженцам. «Если беженцы отслужат год, добровольно или в обязательном порядке, это поспособствует их интеграции в государстве и обществе, — уверена генсек Христианско-демократического союза. — А среди населения это бы повысило лояльность к тому факту, что беженцы живут у нас».

Как сообщается в статье, партия ХДС дала толчок дискуссиям по поводу всеобщей воинской повинности для молодых мужчин и женщин в бундесвере, а также в социальной сфере. Крамп-Карренбауэр говорила, в том числе, об импульсе для запланированной новой основополагающей программы ХДС. В СДПГ к этому отнеслись скептически и высказались за углублённое участие добровольцев в развитии социальной сферы.

В ХДС многие выступают за то, чтобы военная служба длилась в течение года как для мужчин, так и для женщин, рассказала журналистам Крамп-Карренбауэр. «Они также исходят из того, что нести службу будут не только граждане Германии, но и беженцы, и соискатели статуса беженца, достигшие совершеннолетия и проживающие в Германии», — уточнила генсек ХДС. По её мнению, над этой инициативой стоит задуматься, сообщает N-TV.