Украинцев хватает: Чехия не будет принимать мигрантов из Африки

Чехия не будет принимать беженцев из Африки, поскольку в стране и так много трудовых мигрантов с Украины. Как пишет «Обозреватель», такое заявление сделал глава чешского правительства Андрей Бабиш после переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты относительно вопросов миграции.
Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что страна не будет больше принимать беженцев, которые переправляются в Европу через Средиземное море, поскольку там и так много трудовых мигрантов с Украины. Как пишет «Обозреватель», такое заявление он сделал после переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты относительно миграции из стран Африки.
«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей с Украины», — заявил премьер.
Бабиш не объяснил свои слова, но отметил, что хочет ещё встретиться с представителями стран «вышеградской четвёрки»: Словакии, Венгрии и Польши.
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