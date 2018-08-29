Украинцев хватает: Чехия не будет принимать мигрантов из Африки

Чехия не будет принимать беженцев из Африки, поскольку в стране и так много трудовых мигрантов с Украины. Как пишет «Обозреватель», такое заявление сделал глава чешского правительства Андрей Бабиш после переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты относительно вопросов миграции.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что страна не будет больше принимать беженцев, которые переправляются в Европу через Средиземное море, поскольку там и так много трудовых мигрантов с Украины. Как пишет «Обозреватель», такое заявление он сделал после переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты относительно миграции из стран Африки.

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей с Украины», — заявил премьер.

Бабиш не объяснил свои слова, но отметил, что хочет ещё встретиться с представителями стран «вышеградской четвёрки»: Словакии, Венгрии и Польши.

Как напоминает издание, по соглашению с Киевом Прага трудоустраивает 20 тыс. украинцев. В Чехии живут более 100 тыс. украинцев, это самая большая группа мигрантов в стране. По данным СМИ, в стране 90% нелегальных трудовых мигрантов составляют украинцы с польскими рабочими визами.