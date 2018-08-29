Haaretz: Израиль всё чаще подозревает российских просителей «убежища» в корысти

Число запросов на «предоставление убежища» в Израиле от россиян за последние полгода резко выросло и уже вчетверо превысило общую статистику за весь прошлый год, сообщает Haaretz. В итоге количество россиян, которым отказывают во въезде, тоже возросло. Израильские власти полагают, что просители из России и с Украины чаще всего стремятся переехать по экономическим причинам, а вовсе не из-за «политических преследований», говорится в статье.

Число запросов на предоставление «политического убежища» в Израиле от россиян выросло за последние полгода в четыре раза по сравнению с количеством заявок за весь 2017 год, пишет Haaretz со ссылкой на данные израильского Управления народонаселения и миграции. Из-за такого увеличения общей массы запросов количество россиян и украинцев, которым отказывают во въезде в аэропорту Бен-Гуриона, также возросло. Просители утверждают, что на родине они подвергаются «политическим преследованиям». Но в Управлении народонаселения и миграции полагают, что эти люди в основном руководствуются экономическими мотивами, отмечается в статье.

Как сообщили Haaretz представители израильских властей, с 2009-го по 2012 год от российских граждан вообще не было получено ни одной заявки, а в последующие годы о предоставлении убежища в Израиле попросили считанные единицы. Однако в 2016 году количество заявок от россиян значительно увеличилось и достигло 395. В то время как в 2017 году число прошений возросло до 635, а за первые шесть месяцев 2018 года — уже до 1344, говорится в статье.

Из-за резкого роста количества запросов число россиян, которым отказали во въезде прямо в аэропорту, также увеличилось: всего за первую половину 2018 года въезд в Израиль уже не разрешили 2200 россиянам, по сравнению с 1400 гражданами России за весь 2017 год, пишет Haaretz. Согласно информации Управления народонаселения и миграции, большинство просителей убежища утверждают, что сталкиваются с «политическими преследованиями». Однако в реальности за волной прошений об убежище стоят «посредники», которые привозят людей в Израиль и помогают им найти работу и место для ночлега, а затем настойчиво предлагают клиентам подать прошение об убежище, чтобы их не выслали из страны, поясняется в статье.

«Мы зафиксировали новое явление, которое нас беспокоит, — проблема запросов убежища от граждан России, которые приезжают по экономическим причинам. Экономическая ситуация в Израиле лучше, чем в странах Африки, Восточной Европы и даже в некоторых государствах Западной Европы. Огромная разница в зарплате мотивирует приезжать в Израиль на работу. Мы внимательнее следим за процедурой пересечения границы и отказываем во въезде тем, кого подозреваем в визите с не туристическими целями», — рассказал в беседе с корреспондентом Haaretz Йоси Эдельштейн, глава Департамента по надзору за правоприменением и иностранными делами в Управлении народонаселения и миграции.

Примечательно, что за последние годы в Израиле зафиксировано похожее явление с ростом числа запросов на предоставление убежища от граждан Украины и Грузии, подчёркивается в статье. Россиянам, украинцам и грузинам не нужна виза для въезда в страну. Однако после того, как Управление народонаселения и миграции заявило об отмене упрощённой процедуры для таких заявок, их количество чуть уменьшилось, сообщает Haaretz.

В октябре прошлого года вступило в силу новое постановление Управления народонаселения и миграции, которое позволяет отказывать просителям в получении политического убежища по упрощённой процедуре, — это произошло из-за общего роста числа заявок, а также в связи с тем, что Израиль признал Украину «надёжным государством», куда можно возвращать граждан. Подобное признание позволяет в ускоренном режиме отказывать в предоставлении убежища без тщательной проверки, которая занимает несколько месяцев, поясняется в статье. В феврале прошлого года было принято такое же постановление и в отношении Грузии.

Израильские власти подчёркивают, что такая ускоренная процедура отказа в убежище для граждан Украины и Грузии была разработана «в сотрудничестве» с правительствами этих стран. Что же касается просителей из России, решение пока под вопросом. «Если мы увидим, что ситуация ухудшается, мы выпустим такое же постановление, как по Украине и Грузии. Мы пока этого не сделали», — рассказал Эдельштейн в интервью Haaretz.