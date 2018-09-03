ERR: посольство России осудило «неонацистский шабаш» на эстонском кладбище

Посольство России в Таллине осудило акцию активистов Эстонской консервативной народной партии, которые установили на кладбище в Лихула «временную копию» снесённого 14 лет назад скандального монумента эстонцам, воевавшим в армии нацистской Германии. Российские дипломаты назвали возмутительными проявления «солидарности с бывшими эсэсовцами» в Эстонии и вновь напомнили о решениях Нюрнбергского трибунала, сообщает ERR.

В понедельник, 3 сентября, посольство Российской Федерации в Эстонии решительно осудило организованное накануне активистами из партии EKRE торжественное мероприятие под названием «День памяти монумента в Лихула».

«С растущей озабоченностью отмечаем, что прославление бывших военнослужащих «Ваффен-СС» — организации, признанной преступной по приговору Нюрнбергского трибунала, принимает в Эстонии некий культовый характер при полном игнорировании общепризнанных оценок всей человеконенавистнической сущности фашистского режима, чудовищных злодеяний гитлеровцев и их приспешников, в том числе на оккупированных немцами в годы Второй мировой войны территориях, включая Эстонию», — говорится в заявлении посольства.

«Очередной всплеск возмутительного проявления «солидарности» с бывшими эсэсовцами произошёл в местечке Лихула, где 2 сентября собрались их почитатели, вознамерившиеся восстановить демонтированный в 2004 году памятник прислужникам преступного режима», — отмечается в заявлении.

«Особое недоумение вызывает то, что эта вопиющая акция, равно как и прославление эсэсовцев Нугисекса и Ребане, ежегодные сборища бывших эсэсовцев в Синимяэ, проходят при полном попустительстве эстонских властей. О том, к чему приводит подобное потакание, наглядно свидетельствует недавнее осквернение мемориала погибшим от рук гитлеровцев евреям и цыганам в Калеви-Лийва. Всё это — звенья одной цепи», — подчеркнули в посольстве РФ.

«Решительно осуждая состоявшийся в Лихула неонацистский шабаш, считаем необходимым твёрдо заявить — ради сохранения мирного будущего в Европе, во избежание глумления над памятью миллионов жертв немецких фашистов и их пособников следует положить конец откровенному восхвалению лиц, воевавших за идеи бесноватого фюрера, к чему обязывают сохраняющие полную силу решения Нюрнбергского трибунала, соответствующие резолюции ООН и Совета ЕС», — резюмирует посольство России в Таллине.

Как писал ERR, накануне активисты из EKRE установили в Лихула копию скандального монумента. На кладбище был установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесённый в 2004-м году камень. На нем изображён солдат в немецкой форме, а посвящён он эстонцам, воевавшим в армии нацистской Германии. 14 лет назад, после установки памятника в Лихула, тогдашний премьер Юхан Партс назвал происходящее «цирком» и напомнил, что в Эстонии нацизм был осуждён. Через некоторое время после установки в 2004 году памятник был убран решением правительства при помощи полиции — тогда, в 2004-м, без столкновений не обошлось.

Дата публикации 03 сентября 2018 года.