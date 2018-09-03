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Welt: отдаление от США ведёт Европу к «сомнительному альянсу» с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европа реагирует на политику Трампа, всё больше отдаляясь от США, что ведёт к опасным последствиям, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Рихард Херцингер. Во имя большей самостоятельности ЕС в сфере политики безопасности европейские страны идут на сближение и уступки с «авторитарной» Россией, а для них это всё равно что самоубийство из страха перед смертью.
Welt: отдаление от США ведёт Европу к «сомнительному альянсу» с Россией
Reuters

Вместе с Джоном Маккейном стих самый значительный и, возможно, последний голос американского демократического универсализма в политике США, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Рихард Херцингер. Маккейн до последнего придерживался убеждения, что свободный порядок США готов защищать и распространять демократию и права человека по всему миру.

При этом он считал, что только сильная, готовая повести за собой свободный мир Америка может гарантировать сохранение и развитие международного права на основе действующего миропорядка. Верность этим базовым принципам и приверженность стабильности трансатлантического альянса делали Маккейна одним из основных противников Дональда Трампа и его националистской политики по принципу «Америка прежде всего».

По версии автора статьи, на фоне растущего отчуждения между США и Европой смерть американского сенатора стала «мрачным символом конца эпохи». Это была эпоха чётко распределённых ролей. США занимали ведущую позицию в западном альянсе и несли на себе основное бремя по обеспечению коллективной безопасности. Европейцы предоставляли Вашингтону преимущество в глобальных политических конфликтах, но в то же время регулярно поучали США в геостратегических и моральных аспектах.

В течение долгого времени все закрывали глаза на то, что США не будут вечно позволять европейцам занимать эту нишу в мировой политике. Резкие и враждебные заявления Трампа в отношении европейских союзников напугали последних, отмечает немецкая газета. Теперь речь идёт уже не только о распределении усилий внутри западного альянса — «на кону стоит продолжение его существования».

Реакция ведущих европейских держав на «разрушительное пренебрежение сплочённостью западных демократий» со стороны Трампа демонстрирует медленное отчуждение от трансатлантического альянса и усиление тенденций к расколу, импульс которым дал президент США.

Французский президент Эммануэль Макрон недавно заявил, что в вопросах обороноспособности Европа должна стать более независимой от Америки. Между тем он заметил, что желаемое стратегическое партнёрство с Москвой предполагает «дипломатический прогресс» в украинском кризисе. Благодаря этому высказыванию Макрона складывается ощущение, что он уже не настаивает на полном отводе всех российских войск и вооружений с востока Украины и возвращении Крыма в качестве предпосылки для улучшения отношений с Россией, негодует автор статьи. «Какая нелепица: Макрон хочет укрепить собственные европейские силы обороны за счёт более тесного сотрудничества в сфере политики безопасности именно с тем государством, которое сейчас больше всего угрожает демократической Европе как в политическом, так и в военном аспекте». По мнению корреспондента издания, такая логика выдаёт «опасную эрозию сознания» и «фундамента ценностей», на которых стоит коллективная безопасность Запада.

Конечно, Макрон не хочет резкого разрыва с американским союзником, значение которого он по-прежнему высоко ценит. Однако его противоречивая концепция новой европейской политики безопасности размывает черту между демократиями и их антиподом — и «показывает, что отдаление от США во имя европейской самостоятельности неизбежно ведёт к сближению с авторитарными державами», уверяет журналист.

ЕС упорно держится за ядерное соглашение с Ираном, хотя оно вовсе не принесло желаемой стабильности Ближнему Востоку, и это уже ставит Европу в сомнительный альянс с Россией, Китаем и Ираном. Поддержкой «Северного потока — 2» Германия подрывает европейские силы, сопротивляющиеся «московскому неоимпериализму». Согласие Меркель после переговоров с Путиным в Мезеберге на участие в новом формате переговоров по Сирии без участия США говорит о том, что Берлин реагирует на действия Трампа более активным переориентированием на Россию, перечисляет Die Welt.

В сущности, позиция Меркель по Украине и Сирии не изменилась. Канцлер потребовала проведения конституционной реформы и выборов в Сирии, но, по мнению автора, это звучало, как пустые слова. У ЕС есть определённые средства давления, но Путин непременно хочет устроить так, чтобы Европа оплачивала восстановление Сирии. Впрочем, у Путина тоже есть «аргумент шантажа» — беженцы. Либо ЕС поможет стабилизировать правление Асада, либо Путин и его союзники отправят в Европу новые потоки беженцев, разъясняет немецкая газета. О том, чтобы проблему с беженцами использовали для разрушения либеральных демократий, «позаботится правая националистская пехота Путина в Европе», уверяет корреспондент.

«Циничный призыв Путина к европейцам оказать гуманитарную помощь утаивает причину катастрофической гуманитарной ситуации во многих частях Сирии: прицельные бомбардировки по мирным жителям и гражданским учреждениям, совершённые российской авиацией и ВВС сирийского режима», — настаивает автор статьи.

Уверения Меркель в том, что она готова вместе с Путиным работать над решениями по Сирии и Украине, скрывает правду о том, что Кремль хочет использовать ЕС для признания его действий «решением» проблемы, пишет Die Welt. Как подчёркивает издание, это послужит стратегической цели Путина отделить друг от друга Европу и Америку и таким образом расколоть Запад.

С точки зрения автора статьи, Европа, без сомнения, должна больше инвестировать в свою безопасность. Для этого необходимо создание европейского оборонного союза. Однако представления о том, что этот альянс должен уравновесить США, ведут по ложному пути. Сбалансированное партнёрство между ЕС и США, к которому стремится глава МИД Германии Хайко Маас, должно означать, что «европейская колонна» усилит трансатлантический альянс. «Линия фронта между защитниками и разрушителями западного союза проходит не между Америкой и Европой, а через каждую из них», — настаивает немецкий журналист.

Необходимо признать, что политика Трампа — серьёзное испытание для верности европейцев западному альянсу, соглашается автор статьи. Однако реагировать на неё, ставя под сомнение общие принципы Запада и идя на уступки авторитарным силам во имя «мультилатерализма», для европейской демократии всё равно что «совершить самоубийства из страха перед смертью», заключает корреспондент Die Welt.

 

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