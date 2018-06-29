Handelsblatt огласила «приговор» автократам и популистам по всему миру

В политике популисты и автократы постоянно добиваются успеха, пишет Handelsblatt. И это удивляет, поскольку в XXI веке мания контроля, диктаторский стиль управления и автократические манеры — не что иное, как «старомодные, изжившие себя модели, место которым на свалке истории», утверждает автор статьи Нора Хеер.

По всему миру около 4,2 млрд людей проживают в демократиях. Таким образом, более половины человечества «наслаждается неоспоримыми преимуществами демократического порядка: правовыми гарантиями, свободой, либеральностью и стабильностью», пишет немецкая газета Handelsblatt.



Однако в последнее время на демократические системы оказывается всё больше давления, а популисты и автократы завоёвывают всё большую популярность в мире, подчёркивает автор статьи Нора Хеер.



Так, например, нет «демократической традиции» в Китае, продолжает Хеер. Ещё совсем недавно западные индустриальные страны надеялись, что когда-нибудь КНР всё же станет демократическим государством.



«Сегодня мы знаем, что это были несбыточные мечты: решением съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин стал пожизненным правителем», — напоминает автор.



По её мнению, «полагаться» на демократическую традицию не может и Россия.



«Хаотичный эксперимент, начавшийся после распада Советского Союза, быстро закончился. Катающийся верхом на медведях глава Кремля Владимир Путин вселил в измученную нацию чувство собственного достоинства и теперь будет крепко сидеть в президентском кресле следующие шесть лет», — поясняет Нора Хеер.



Похожую «систему псевдодемократии» создал в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его переизбрали, и «теперь он сможет сделать то, к чему он уже давно стремился — править с почти неограниченными полномочиями», убеждена автор статьи.



В свою очередь, в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан «в грош не ставит оппозиционные СМИ и строптивых судей». В Польше же лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский «собирается разрушить такие демократические структуры, как разделение властей и свобода слова», утверждает Хеер.



«Удивляет то, что в политике популисты постоянно добиваются успеха. И это притом что в сфере экономики уже давно осознали: руководство, которое вместо доверия, уважения, мотивации и личной вовлечённости делает ставку на жёсткое управление, наносит вред предприятию, — отмечает автор. — Рано или поздно этот вид мании величия приведёт не только к краху руководства. Из-за неё всё предприятие опасно залихорадит».



В XXI веке мания контроля, диктаторский стиль управления и автократические манеры — не что иное, как «старомодные, изжившие себя модели, место которым на свалке истории», констатирует Нора Хеер.