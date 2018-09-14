Advance: преемник Меркель наверняка сблизится с Россией на почве антиамериканизма

Политическая карьера канцлера ФРГ Ангелы Меркель подходит к концу, в то время как российский лидер Владимир Путин в ближайшие годы не уйдёт из Кремля, пишет Advance. И учитывая усиливающийся антиамериканизм, преемник Меркель наверняка займёт скептическую позицию в отношении США, но будет стремиться к сближению с Россией, которая может помочь диверсифицировать немецкую внешнюю политику, прогнозирует автор.

Россия и Германия — две «самые большие и самые важные европейские нации» со сложной историей двусторонних отношений, пишет хорватское издание Advance. Из-за многочисленного населения, обширных природных запасов и значительной территории этих двух стран их отношения могут способствовать либо миру и процветанию на планете, либо «санкционным войнам» и даже вооружённым столкновениям.

В прошлом между ними уже бывали и периоды искренней и плодотворной дружбы, и времена острой конфронтации, и даже смертоносных войн. При этом российско-немецкие отношения, будь они позитивными или негативными, всегда оказывали большое влияние на политические взаимоотношения в Европе и во всём мире, отмечается в статье. И похоже, что сейчас ситуация снова меняется «к лучшему».

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Владимира Путина в Берлине 18 августа была «необычной», поскольку она ознаменовала собой определённый поворот, «перезагрузку и начало обновления» немецко-российских отношений, говорится в статье. Похоже, что напряжённость и разногласия всё больше отступают, освобождая место общим интересам России и Германии в сфере безопасности и торговли, которые сегодня особенно сближают Берлин и Москву, констатирует Advance.

Этот визит Путина в Германию состоялся как раз тогда, когда «антироссийская политика» Европейского союза и НАТО во многих из стран, входящих в состав этих альянсов, близка к краху, подчёркивается в статье. В частности, политические лидеры и правящие элиты Венгрии, Австрии, Италии уже в открытую отвергают американскую политику конфронтации с Россией и переходят — кто раньше, кто позже — к примирению и улучшению отношений с российской стороной. Если поначалу большинство европейских стран приветствовало и поддерживало западные санкции, введённые в 2014 году против России за «аннексию Крыма», то по мере ужесточения этих мер для многих они становились «всё менее логичными», пишет Advance.

Приход Дональда Трампа на пост президента США и его агрессивная политика «Америка прежде всего» по отношению к остальному миру, включая и Евросоюз, и также Россию (несмотря на все мнимые «связи» между Трампом и русскими), заставили многих европейцев увидеть истинную суть санкций, говорится в статье: «На самом деле с их помощью США попытались сохранить свою глобальную гегемонию». И если бы не события на Украине и в Крыму, наверняка Вашингтон придумал бы другой предлог, чтобы ввести жёсткие ограничительные меры с целью превратить Россию в «третьеразрядное государство», уверен автор.

Согласно опросу от 2014 года, 21% немцев позитивно оценивал влияние России, а 67% — негативно, сообщается в статье. Россияне в то время были настроены намного позитивнее: 57% из них положительно оценивали Германию, и только 12% — негативно. Однако не стоит забывать, что это исследование проводилось, когда отношения Запада и Востока находились «на самом низком уровне». Теперь же ситуация намного более благоприятная, отмечает Advance.

Поскольку «вал антироссийской риторики» и в ЕС, и в самой Германии сейчас ослаб (резко «антироссийскими» остались только Прибалтика и Великобритания), у немецкого канцлера не осталось иного выбора, как «развернуться» навстречу России и пойти по пути примирения и восстановления партнёрства, подчёркивается в статье. Неслучайно несколько дней назад немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что в долгосрочной перспективе Евросоюз должен поддерживать с Россией «хорошие и доверительные отношения», даже если это не нравится некоторым из его членов. «С точки зрения политической перспективы и исторического опыта, одни выступают больше за диалог, другие — за отдаление от России. Но мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в своей политике на востоке. Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией — в интересах собственной же безопасности», — цитирует Advance слова Мааса.

Сама Меркель под давлением США долгое время громче всех осуждала «российские интервенции», однако благодаря внешнему и внутреннему давлению всё постепенно меняется, говорится в статье. Немецкие промышленники и бизнесмены хотят свободной торговли с Россией. Немецкая общественность, хотя и «не в восторге» от Путина, однако считает его более надёжным партнёром, если сравнивать с Трампом. Встреча Меркель и Путина в августе носила прагматичный характер, поскольку их связала «шантажистская политика» Америки: оба лидера хотели бы сохранить договорённости по иранской ядерной программе, завершить войну в Сирии и остановить поток мигрантов в Европу и Германию.

Недавно корифей немецкой дипломатии Вольфганг Ишингер заявил, что чем дольше Трамп пробудет в Овальном кабинете, тем скорее Германия «бросится в объятия» России и Китая, сообщает Advance. При этом Трамп продолжает упрекать немцев из-за положительного торгового баланса с США и критикует их за то, что они не тратят на оборону 2% ВВП, как предписано правилами НАТО.

Между тем Сирия стала ещё одним «объединяющим» фактором для Германии и России, поскольку именно российские силы выступили против терроризма и радикального исламского фундаментализма, который угрожает мультиэтническому государству, отмечает автор. Потоки мигрантов из Сирии и других государств Африки и Азии уже привели к социальному шоку и миграционному кризису в Германии, так как туда приехало более миллиона переселенцев. И сейчас в Европе превалирует мнение о том, что прилив новых мигрантов надо остановить, поскольку обществу уже брошен серьёзный вызов, пишет Advance: «Россияне хотят как можно скорее завершить войну в Сирии, чтобы на длительный срок «узаконить» там своё присутствие. А немцы тоже заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, так как хотят предотвратить новый поток мигрантов. Германия может помочь финансово и другими средствами восстановить Сирию, как и Россия».

Важным «поворотным моментом», по мнению автора, стало и то, что Меркель открыто поддержала проект по строительству газопровода «Северный поток — 2», который будет проложен из российского Выборга по дну Балтийского моря в Грайфсвальд в Северной Германии. Когда в конце будущего года этот газопровод протяжённостью около 1200 км будет достроен, европейские потребители получат больше российского газа. Уже сейчас около 40% потребления нефти и газа в Германии покрывается за счёт российских поставок, и она лидирует по этим показателям в ЕС. А когда «Северный поток — 2» будет завершён (при условии, что россияне будут настаивать на обхождении украинской трассы), то Германия превратится в своего рода центр по экспорту российских энергоносителей в Европе, констатирует Advance.

Естественно, в последние недели и месяцы текущего года вряд ли стоит ожидать резкого улучшения в германо-российских отношениях, полагает автор. Однако нужно отметить, что российско-немецкий торговый оборот вырос в 2017 году почти на 25% до $55 — а до введения санкций в 2014-м этот показатель даже достигал $80 млрд, отмечается в статье. Тогда в России работало более 6 тыс. немецких компаний. «Меркель, конечно, скептически настроена в отношении Путина, который в те времена, когда она росла в Восточной Германии, был агентом КГБ. А статус Донбасса и украинский вопрос, разумеется, усложняют российско-немецкие отношения, которые из-за этих проблем не могут развиваться так, как развивались бы в иных обстоятельствах», — поясняет Advance.

Доверие России и Германии друг к другу за последнее время было подорвано, но постепенно восстанавливается — а ситуация на международной арене буквально «толкает» навстречу друг другу две нации, которые «по естественным причинам обречены на сотрудничество», говорится в статье. Если говорить об отношениях немецкого канцлера и российского президента, то следует отметить тот факт, что политическая карьера Меркель подходит к концу, в то время как Путин «ещё много лет никуда не уйдёт», пишет Advance. Россия не только веками соседствует с Германией, но и является наряду с Китаем одной из немногих стран, которая может помочь диверсифицировать немецкую внешнюю политику. И учитывая «усиливающийся антиамериканизм» в Германии, который подогревают незаконные действия американских спецслужб и политика конфронтации со стороны Трампа, можно ожидать, что любой новый немецкий лидер займёт скептическую позицию в отношении США, но пойдёт навстречу России, заключает автор.