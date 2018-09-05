FAZ: лидер «Альтернативы для Германии» призвал к «мирной революции» против Меркель

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung лидер партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд призвал к борьбе против «системы Меркель». Но он настоял на том, чтобы «революция» совершалась исключительно мирными средствами без нарушения свободного демократического общественного порядка. Он также назвал канцлера ФРГ главным виновником событий в Хемнице.
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд призвал к «мирной революции» против Меркель и её сторонников. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, добавив, что политическую систему нужно менять без ущерба для свободного демократического общественного порядка.
«Если Меркель уйдёт, в ХДС всё ещё останется большое количество людей, которые захотят продолжить её политику. Так что одной отставкой правящего канцлера не обойтись», — пояснил политик. Он предложил бороться с «системой Меркель».
Лидер АдГ также прокомментировал планы Ведомства по охране конституции ФРГ по установлению наблюдения за его партией. По его словам, он не боится слежки, но считает такой подход неправильным и требующим юридической проверки. «Для многих частных лиц, которые сражаются вместе с нами, — это угроза как в рабочих, так и в семейных делах. В результате им придётся оправдываться», — подчеркнул Гауланд.
По его мнению, таким образом на сторонников и членов АдГ оказывается «общественное давление», но он убеждён, что это только усилит его партию и поспособствует её росту. «По-видимому, мы стали такими опасными для конкурентов, что они теперь используют административный ресурс», — пояснил политик.
Он отрицает связь его партии с неонацистами и хулиганами с протестов в Хемнице. Убийство гражданина Германии в этом немецком городе он называет «результатом миграционной политики Меркель», а сами демонстрации — «законным политическим протестом». Гауланд также подчеркнул, что его политическое объединение не имеет ничего общего с антиконституционными организациями и идеями национал-социализма.
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