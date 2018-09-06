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DWN: Меркель впервые поддержала российскую кампанию в Сирии

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Глава ФРГ Ангела Меркель поддержала действия России в Идлибе, заявив, что сейчас настало время «попытаться побороть радикальные силы», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако она также настояла на защите гражданского населения. «Нам нужно избежать гуманитарной катастрофы», — подчеркнула канцлер.
DWN: Меркель впервые поддержала российскую кампанию в Сирии
Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые открыто поддержала российско-сирийскую военную операцию в Сирии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Говоря о боях войск России и Дамаска против повстанцев в Идлибе, она заявила: «Сейчас нужно попытаться побороть радикальные силы, но при этом защитить гражданское население».

По её словам, мирные люди в городе «находятся в очень тяжёлой ситуации»: «Поэтому нам нужно избежать гуманитарной катастрофы». Это очень большая и важная задача. Меркель сказала, что обсудила её с президентами России и Турции. Она надеется, что глава Кремля учтёт этот момент.

Российским и сирийским войскам было тяжело воевать с повстанческими отрядами в Идлибе, потому что они постоянно использовали мирных людей в качестве живого щита и переводили бои в жилые кварталы. В данный момент повстанцы в Идлибе заняты главным образом разрушением инфраструктуры. Недавно госсекретарь США Майк Помпео также поддержал россиян, назвав повстанцев в Идлибе террористами и настояв на том, что их нужно победить. Схожим образом о них высказался и глава Белого дома Дональд Трамп, напоминает издание.

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источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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Ангела Меркель вооруженный конфликт Германия Россия Сирия терроризм
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