Das Erste: после ссоры с США Турция вспомнила о Германии

Из-за экономического кризиса у себя в стране и ссоры с американцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил о своём главном европейском партнёре — Германии, сообщает Das Erste. Он надеется, что в сложившихся обстоятельствах Берлин поможет Анкаре. Но и ФРГ нуждается в Турции, особенно в том, что касается беженцев, отмечает немецкий телеканал.

Когда турецкий президент принимает у себя в гостях министра иностранных дел Германии — да к тому же в своём роскошном дворце — это необязательно свидетельствует о симпатии, а также не связано с обязательствами и протоколом. У них двоих есть веские причины пожать друг другу руки.



На данный момент Турция переживает тяжёлый экономический кризис. И после ссоры с США нуждается в Германии, своём главном европейском партнёре. Но и Германия заинтересована в том, чтобы с турецкой экономикой всё было в порядке и, конечно же, в том, чтобы вызволить из Турции политических заключённых из Германии. С репортажем Бернд Нибрюгге и Мартин Полански.



Борьба за освобождение своего брата Адиля Демирчи стала главной задачей в жизни Тамера. Каждую среду его семья и друзья участвуют в пикете на площади Вальрафа в Кёльне. В апреле социального работника немецко-турецкого происхождения арестовали в Стамбуле. Его обвиняют в пропаганде терроризма и участии в террористической организации. Адиль работал на то же самое левое новостное агентство, что и недавно выпущенный из тюрьмы Мешаль Толу. Его брат обратился к министру иностранных дел.



ТАМЕР ДЕМИРЧИ: Хайко Маас должен настоять на освобождении арестованных журналистов, граждан Германии. Должен проявить решительность в этом вопросе.



Визит Хайко Мааса начался с сердечных объятий с коллегой Чавушоглу. В парламенте они посмотрели на оставшиеся следы неудачной попытки переворота. По словам Мааса, они обсудили судьбу Адиля Демирчи и других заключённых из Германии. Но и другие геополитические темы тоже важны, подчеркнул он.



ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: У нас тесные экономические отношения, которые обеспечивают рабочие места тысячам людей в наших странах. Также мы партнёры по НАТО. Мы осознаём, что во многих международных вопросах нам нужно тесно сотрудничать друг с другом.



Президент Эрдоган выделил час гостю из Германии. Он испытывает экономические проблемы из-за валютного кризиса и конфликта с США и надеется на поддержку Германии. Ранее Маас и канцлер Германии Меркель исключили возможность прямой экономической помощи. И всё же Германия нуждается в Эрдогане.



ХАНС-ГЕОРГ ФЛЕК, стамбульское отделение Фонда Фридриха Наумана: С геополитической точки зрения Турция — это важная для Европы и Германии страна. В Германии, как мы знаем, проживает многочисленное турецкое меньшинство. К тому же у Турции и Германии есть миграционное соглашение.



И как раз в этом вопросе могут возникнуть новые проблемы. Актуальные снимки из сирийского города Идлиб. По информации турецких властей, сирийская армия начала наступление на последний оплот повстанцев с населением 3,5 миллиона. Турция и Германия опасаются, что будет много жертв и новые потоки беженцев.



МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Сколько из них могут прибыть в Турцию? Два миллиона и, возможно, даже больше. А куда отправятся находящиеся среди них террористы? В Турцию? На свою старую родину? Но они могут поехать и в другие транзитные страны или в Европу. Независимо от того, что произойдёт, возникнут серьёзные проблемы.



Тамер собирается участвовать в демонстрации за свободу своего брата и в следующую среду. Ведь дальнейшая судьба Адиля Демирчи до сих пор неизвестна.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2018 года.