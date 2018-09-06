Das Erste: после ссоры с США Турция вспомнила о Германии

Из-за экономического кризиса у себя в стране и ссоры с американцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил о своём главном европейском партнёре — Германии, сообщает Das Erste. Он надеется, что в сложившихся обстоятельствах Берлин поможет Анкаре. Но и ФРГ нуждается в Турции, особенно в том, что касается беженцев, отмечает немецкий телеканал.
Когда турецкий президент принимает у себя в гостях министра иностранных дел Германии — да к тому же в своём роскошном дворце — это необязательно свидетельствует о симпатии, а также не связано с обязательствами и протоколом. У них двоих есть веские причины пожать друг другу руки.
На данный момент Турция переживает тяжёлый экономический кризис. И после ссоры с США нуждается в Германии, своём главном европейском партнёре. Но и Германия заинтересована в том, чтобы с турецкой экономикой всё было в порядке и, конечно же, в том, чтобы вызволить из Турции политических заключённых из Германии. С репортажем Бернд Нибрюгге и Мартин Полански.
Борьба за освобождение своего брата Адиля Демирчи стала главной задачей в жизни Тамера. Каждую среду его семья и друзья участвуют в пикете на площади Вальрафа в Кёльне. В апреле социального работника немецко-турецкого происхождения арестовали в Стамбуле. Его обвиняют в пропаганде терроризма и участии в террористической организации. Адиль работал на то же самое левое новостное агентство, что и недавно выпущенный из тюрьмы Мешаль Толу. Его брат обратился к министру иностранных дел.
ТАМЕР ДЕМИРЧИ:Хайко Маас должен настоять на освобождении арестованных журналистов, граждан Германии. Должен проявить решительность в этом вопросе.
Визит Хайко Мааса начался с сердечных объятий с коллегой Чавушоглу. В парламенте они посмотрели на оставшиеся следы неудачной попытки переворота. По словам Мааса, они обсудили судьбу Адиля Демирчи и других заключённых из Германии. Но и другие геополитические темы тоже важны, подчеркнул он.
ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии:У нас тесные экономические отношения, которые обеспечивают рабочие места тысячам людей в наших странах. Также мы партнёры по НАТО. Мы осознаём, что во многих международных вопросах нам нужно тесно сотрудничать друг с другом.
Президент Эрдоган выделил час гостю из Германии. Он испытывает экономические проблемы из-за валютного кризиса и конфликта с США и надеется на поддержку Германии. Ранее Маас и канцлер Германии Меркель исключили возможность прямой экономической помощи. И всё же Германия нуждается в Эрдогане.
ХАНС-ГЕОРГ ФЛЕК, стамбульское отделение Фонда Фридриха Наумана:С геополитической точки зрения Турция — это важная для Европы и Германии страна. В Германии, как мы знаем, проживает многочисленное турецкое меньшинство. К тому же у Турции и Германии есть миграционное соглашение.
И как раз в этом вопросе могут возникнуть новые проблемы. Актуальные снимки из сирийского города Идлиб. По информации турецких властей, сирийская армия начала наступление на последний оплот повстанцев с населением 3,5 миллиона. Турция и Германия опасаются, что будет много жертв и новые потоки беженцев.
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции:Сколько из них могут прибыть в Турцию? Два миллиона и, возможно, даже больше. А куда отправятся находящиеся среди них террористы? В Турцию? На свою старую родину? Но они могут поехать и в другие транзитные страны или в Европу. Независимо от того, что произойдёт, возникнут серьёзные проблемы.
Тамер собирается участвовать в демонстрации за свободу своего брата и в следующую среду. Ведь дальнейшая судьба Адиля Демирчи до сих пор неизвестна.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал начало строительства второй нитки газопровода «Турецкий поток».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал предложение МВД Украины утвердить лозунг «Слава Украине» в качестве официального приветствия для полицейских.
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Кемерова в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за трещины лобового стекла. Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, прокомментировала обвинения Лондона в причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Франция, Германия, США и Канада разделяют выводы Великобритании о том, что подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери были сотрудниками российской военной разведки.
Российский боксёр Михаил Алоян поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) южноафриканцем Золани Тете в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Консультант ПИР-Центра Олег Демидов в беседе с RT прокомментировал заявление корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) о том, что интернет-пользователи по всему миру могут столкнуться с проблемами доступа к сети 11 октября из-за смены криптографических ключей.
Главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров в беседе с RT прокомментировал решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничить ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны.
Состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций, заявили в пресс-службе городского правительства со ссылкой на территориальный отдел межрегионального управления Роспотребнадзора.
Флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, предположительно, использованное в Эймсбери, является подделкой под бренд Nina Ricci, а не оригинальной ёмкостью, сообщила представитель компании Puig, которая управляет брендом.
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал решение Херсонского городского суда о продлении ареста главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 4 ноября.
Власти Китая в состоянии обеспечить стабильность экономики страны, несмотря на торговый спор с Соединёнными Штатами, заявил Гао Фэн, официальный представитель Министерства коммерции КНР. Об этом сообщает РИА Новости.