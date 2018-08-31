HDN: Эрдоган заявил, что в сделке по С-400 Турция не пойдёт на поводу у США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что договорённости по покупке российских С-400 достигнуты и страна получит их в кратчайшие сроки, сообщает Hürriyet Daily News. При этом Эрдоган подчеркнул, что у его страны есть и «другие варианты», кроме как получить F-35 от США.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой решения США отложить поставку Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, заявив, что у Турции есть и «другие варианты», передаёт Hürriyet Daily News.

«Турции нужны С-400. Договорённости по ним достигнуты, и мы получим их в максимально короткие сроки. Турции также нужны F-35, в создании которых она уже участвует. Стране также нужны самолёты, которые она разработает своими силами», — приводит издание слова Эрдогана.

По словам Эрдогана, США должны доставить Турции в общей сложности 120 истребителей-бомбардировщиков. «Предоставят они нам их или нет, мир больше не состоит из одной страны. Есть много других вариантов», — отметил президент.

Издание напоминает, что в июле этого года США отказались доставить Турции F-35 в связи с будущим приобретением последней российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Турция наряду с Великобританией, Канадой, Австралией, Норвегией, Данией, Италией и Нидерландами принимала участие в финансировании разработок проекта.

«Насколько страна является союзницей и поддерживает партнёрские отношения с США и Европой, настолько же Турции необходимо налаживать сотрудничество с другими странами», — цитирует Hürriyet Daily News слова лидера страны.