HDN: Эрдоган заявил, что в сделке по С-400 Турция не пойдёт на поводу у США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что договорённости по покупке российских С-400 достигнуты и страна получит их в кратчайшие сроки, сообщает Hürriyet Daily News. При этом Эрдоган подчеркнул, что у его страны есть и «другие варианты», кроме как получить F-35 от США.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой решения США отложить поставку Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, заявив, что у Турции есть и «другие варианты», передаёт Hürriyet Daily News.
«Турции нужны С-400. Договорённости по ним достигнуты, и мы получим их в максимально короткие сроки. Турции также нужны F-35, в создании которых она уже участвует. Стране также нужны самолёты, которые она разработает своими силами», — приводит издание слова Эрдогана.
По словам Эрдогана, США должны доставить Турции в общей сложности 120 истребителей-бомбардировщиков. «Предоставят они нам их или нет, мир больше не состоит из одной страны. Есть много других вариантов», — отметил президент.
Издание напоминает, что в июле этого года США отказались доставить Турции F-35 в связи с будущим приобретением последней российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Турция наряду с Великобританией, Канадой, Австралией, Норвегией, Данией, Италией и Нидерландами принимала участие в финансировании разработок проекта.
«Насколько страна является союзницей и поддерживает партнёрские отношения с США и Европой, настолько же Турции необходимо налаживать сотрудничество с другими странами», — цитирует Hürriyet Daily News слова лидера страны.
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