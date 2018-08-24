Business Insider: США решили закрыть глаза на покупку Индией С-400

Ожидается, что один из крупнейших партнёров США, Индия, приобритёт российский зенитный ракетный комплекс С-400 уже к концу текущего года, пишет Business Insider. При этом отмечается, что США готовы сделать исключение для Индии и не вводить в связи с этим санкции, чтобы удержать страну в сфере своего влияния.

Угрозой введения санкций США пытаются не допустить покупки своими партнёрами российского вооружения, однако готовы сделать исключение, чтобы удержать партнёров в сфере своего влияния, пишет Business Insider.

При этом ожидается, что один из крупнейших партнёров США — Индия — может приобрести российский зенитный ракетный комплекс С-400 уже к концу текущего года.

Издание отмечает, что в июле этого года Совет по оборонным закупкам правительства Индии окончательно одобрил соглашение о поставках зенитных ракетных систем С-400. Через две недели после этого министр обороны страны подтвердил, что сделка находится «почти на окончательной стадии», а также отметил, что в США позицию Индии понимают.

Вместе с тем в России отмечают, что контракт может быть подписан в ближайшие три месяца.



«Мы полностью готовы к подписанию этого контракта. Его основа заложена, практически все параметры согласованы. До конца этого года мы планируем подписание этого контракта», — приводит издание слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.



Business Insider напоминает, что Индия не первое десятилетие сотрудничает с Россией в сфере военного вооружения и уже имеет на вооружении российские истребители МиГ-21 и МиГ-27, зенитно-ракетные комплексы С-300, а также авианесущий крейсер типа «Киев».

Несмотря на то, что глава комитета по вооруженным силам палаты представителей США Мак Торнберри назвал данное решение «разочарованием, угрожающим возможности совместной работы в будущем», министр обороны страны Джим Мэттис настоял на предоставлении исключения для Индии. По его словам, Индия, хотя и продолжает закупку военного вооружения у России, пытается снизить зависимость от него.

Согласно оборонному законопроекту, подписанному Дональдом Трампом в этом месяце, исключение может быть сделано для тех стран, кто пытается уменьшить зависимость от России или расширить сотрудничество с США, а также докажет, что не стремится таким образом подорвать интересы страны.

Business Insider отмечает, что, помимо Индии, головной болью для США могут стать Саудовская Аравия и Катар, рассматривающие возможность приобретения российских С-400. При этом, ожидается, что партнёр США по НАТО Турция получит этот комплекс уже в 2019 году.