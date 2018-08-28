HDN: Турция в ответ США на призыв отказаться от С-400 — нам надо защищать своё воздушное пространство

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США «отказаться от языка угроз», для того чтобы решить кризис в отношениях двух стран. Как сообщает Hürriyet Daily News, комментируя предложение США отказаться от покупки С-400, для того чтобы получить F-35, Чавушоглу подчеркнул важность сделки с Россией для защиты воздушного пространства страны.
В ответ на выдвинутое американской делегацией требование отказаться от приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400, для того чтобы получить истребители-бомбардировщики F-35, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул важность покупки для страны, сообщает Hürriyet Daily News.
«Нам надо защищать своё воздушное пространство. Это обязательно для нас. Они должны понять это. Могут ли США гарантировать, что продадут нам «Пэтриот»?» — приводит издание слова Чавушоглу.
Кроме того, министр сослался на международное законодательство, когда речь зашла о нежелании США передать Турции F-35, напомнив, что страны являются партнёрами по созданию бомбардировщика и ряд его комплектующих производятся именно там.
Чавушоглу также призвал США «отказаться от языка угроз», для того чтобы разрешить дипломатический кризис в отношениях двух стран.
Издание отмечает, что 27 августа парламентская делегация США прибыла с визитом в Турцию для обсуждения покупки страной российских С-400, а также поставки туда американских F-35. Глава делегации, член парламентской ассамблеи НАТО Майкл Тёрнер заявил, что Турция может обеспечить доставку себе F-35, отказавшись от российских зенитно-ракетных комплексов, передаёт Hürriyet Daily News.
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