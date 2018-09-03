L’Echo: Эрдоган намерен прекратить использование доллара в торговых делах с Россией

Во время поездки в Киргизию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ведёт переговоры с Россией о том, чтобы перестать использовать валюту доллар в торговых делах, сообщает L’Echo. Эрдоган также обвинил США в том, что они ведут себя «как злые волки».

«США ведут себя как злые волки. Не верьте им», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки в Киргизию.

Как пишет французское издание L’Echo, Эрдоган отметил, что Турция ведёт переговоры с Россией о том, чтобы перестать использовать валюту доллар в торговых делах. «Использование доллара нам только мешает. Мы не прекратим вести торговлю, мы выйдем победителями», — подчеркнул президент Турции.

Анкара намерена приобрести российскую зенитную ракетную систему С-400. Этот проект, как отмечает L’Echo, «оскорбляет» Вашингтон, который в ответ угрожает отказаться от поставок в Турцию американских истребителей-бомбардировщиков F-35.