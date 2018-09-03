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L’Echo: Эрдоган намерен прекратить использование доллара в торговых делах с Россией

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Во время поездки в Киргизию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ведёт переговоры с Россией о том, чтобы перестать использовать валюту доллар в торговых делах, сообщает L’Echo. Эрдоган также обвинил США в том, что они ведут себя «как злые волки».
L’Echo: Эрдоган намерен прекратить использование доллара в торговых делах с Россией
Reuters
«США ведут себя как злые волки. Не верьте им», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки в Киргизию.
 
Как пишет французское издание L’Echo, Эрдоган отметил, что Турция ведёт переговоры с Россией о том, чтобы перестать использовать валюту доллар в торговых делах. «Использование доллара нам только мешает. Мы не прекратим вести торговлю, мы выйдем победителями», — подчеркнул президент Турции.
 
Анкара намерена приобрести российскую зенитную ракетную систему С-400. Этот проект, как отмечает L’Echo, «оскорбляет» Вашингтон, который в ответ угрожает отказаться от поставок в Турцию американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
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источник
L'Echo Бельгия Европа
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доллар Реджеп Тайип Эрдоган Россия санкции США торговля Турция
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