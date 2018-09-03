L’Echo: Эрдоган намерен прекратить использование доллара в торговых делах с Россией

Популярное
-
«Больше чем дружба»: BuzzFeed рассказал, как общались Клинтон и Ельцин BuzzFeed
-
Der Spiegel: восстановление Сирии займёт столетие Der Spiegel
-
Fox News: сотрудники богатейших корпораций США выживают за счёт продуктовых карточек Fox News
-
Washington Times: учениями в Средиземном море Россия бросает вызов американскому присутствию в регионе Washington Times
-
Украинский депутат пообещал уничтожить российский флот в Азовском море за 5 минут Телеканал новин 24
-
CNN назвал наступление на Идлиб «началом конца» гражданской войны в Сирии CNN
-
Bloomberg оценил шансы Китая потеснить США в статусе сверхдержавы Bloomberg
-
Das Erste: в Германии снесли «золотого Эрдогана» из-за накала эмоций Das Erste
INFOX.SG
-
В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии
Национальный музей Бразилии сгорел в результате пожара в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Globo.
-
Макрон заявил, что Путин мечтает «демонтировать» Евросоюз
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, однако считает, что он метает о развале ЕС.
-
СМИ: В России появятся динамические знаки ограничения скорости
Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом сообщили в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ).
-
Умер актёр Святослав Ушаков
Старейший артист Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького Святослав Ушаков скончался на 97-м году жизни. Об этом-сообщили в пресс-службе театра.
-
В Москве возбуждено дело по факту убийства полицейского на станции метро
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского в московском метро. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
-
В ЦПВС заявили о 18 случаях нарушения прекращения огня в Сирии
Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки зафиксированы 18 раз на территории идлибской зоны деэскалации.
-
Чалов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ по итогам шести туров чемпионата
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов единолично возглавил бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров чемпионата.
-
Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро
В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
-
Посольство Италии в Триполи опровергло информацию об эвакуации сотрудников
Посольство Италии в Триполи опровергло сообщения об эвакуации сотрудников из-за боевых столкновений в районе ливийского города.
-
Месси первым в 21 веке совершил 150 результативных передач в матчах чемпионата Испании по футболу
Дважды ассистировав партнёрам в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу с «Уэской», нападающий «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 150 результативных передач в рамках турнира.
-
В МВД подтвердили информацию об убийстве полицейского на станции метро в Москве
Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
-
Шубенков выиграл международный турнир в Италии в беге на 110 метров с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков стал победителем международного легкоатлетического турнира в итальянской Падуе в беге на 110 метров с барьерами.
-
Серена Уильямс обыграла эстонку Канепи и вышла в четвертьфинал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема».
-
Источник: неизвестный убил сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве
Неизвестный застрелил постового полицейского на станции метро «Курская» кольцевой линии в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
-
Седьмой в истории ВХЛ матч под открытым небом пройдёт в Альметьевске
Седьмой в истории Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) поединок под открытым небом состоится в сезоне-2018/19 в Альметьевске.
-
Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа в Хельсинки
Белый дом выпустил памятную монету в честь прошедшей в Хельсинки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Фотографию монеты опубликовал у себя в Twitter журналист Кеннет Фогел.
-
В «Ахмате» сообщили, кто будет исполнять обязанности главного тренера после отставки Ледяхова
Исполнять обязанности главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» будет 52-летний специалист Руслан Идигов.
-
Кадыров прокомментировал отставку Ледяхова с должности главного тренера «Ахмата»
Глава Чечни и почётный президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал отставку Игоря Ледяхова с должности главного тренера команды.
-
СМИ: Катар может инвестировать миллиарды долларов в немецкие компании
Катар намерен сообщить о новых инвестициях в немецкие компании. Как сообщает Handelsblatt, речь идёт о нескольких миллиардах долларов.
-
«Хаас» обжалует дисквалификацию Грожана, принесшую Сироткину первое очко в чемпионате «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» «Хаас» намерена обжаловать дисквалификацию французского гонщика Ромена Грожана по итогам Гран-при Италии из-за несоответствия болида спортсмена техническому регламенту чемпионата.
-
Глава МИД Франции заявил о победе Асада в Сирии
Президент Сирии Башар Асад победил в гражданском конфликте в стране. Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире France-Inter .
-
Игрок «Ахмата» — об отставке Ледяхова: не ожидали такого поворота событий, но жизнь продолжается
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал решение главного тренера команды Игоря Ледяхова подать в отставку с занимаемой должности после победы над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Тренер «Ахмата» Ледяхов подал в отставку после победы над «Уфой»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подал в отставку с занимаемой должности после победы над «Уфой» со счётом 2:1 в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
«Монако» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, уступив «Марселю»
В матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на своём поле уступил «Марселю» со счётом 2:3.
-
В результате обстрела лагеря беженцев в Ливии погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате обстрела лагеря беженцев в столице Ливии Триполи.
-
«Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании
В матче третьего тура чемпионата Испании «Севилья» потерпела поражение от «Бетиса» со счётом 0:1.
-
Кафельников назвал унылой игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников остался недоволен игрой команды в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который завершился безголевой ничьей.
-
Дубль Митришева принёс «Ахмату» победу над «Уфой» в матче шестого тура РПЛ
В матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 2:1.
-
«Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче чемпионата Италии по футболу
В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу действующий вице-чемпион страны «Наполи» на выезде проиграл «Сампдории» со счётом 0:3.
-
В Китае в результате наводнения погибли пять человек
В провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате наводнения пять человек погибли и 16 пропали, заявляют местные власти.
-
Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек
Московский международный форум «Город образования» посетили более 130 тыс. человек, сообщает m24.
-
Сироткин набрал первое очко в чемпионате «Формулы-1» благодаря дисквалификации соперника
Российский гонщик команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин поднялся на одну позицию в протоколе Гран-при Италии, где он показал 11-й результат.
-
У аварийно севшего самолёта в аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели
У аварийно севшего самолёта в Международном аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели, сообщает портал «Юга.ру».
-
Ласицкене одержала победу на международном легкоатлетическом турнире в Падуе
Россиянка Мария Ласицкене выиграла международный легкоатлетический турнир в итальянской Падуе в секторе прыжков в высоту.
-
Федун назвал закономерным результат матча «Зенит» — «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Власти Ливии объявили режим ЧП из-за боёв в окрестностях Триполи
Правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в Триполи и его окрестностях из-за боевых столкновений.
-
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Крис Ли завершил профессиональную карьеру
Канадский защитник Крис Ли, известный по выступлениям за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», завершил профессиональную карьеру в возрасте 37 лет.
-
Ханни заявил, что не может понять, почему не получает игровую практику в «Спартаке»
Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику.
-
Фернандо уверен, что в «Спартаке» найдут кем заменить Промеса
Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо после ничьей с санкт-петербургским «Зенитом» высказался об отсутствии в команде голландского хавбека Квинси Промеса.
-
Российская легкоатлетка Сидорова выиграла международный турнир в Италии
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла международный легкоатлетический турнир в итальянской Падуе в секторе прыжков с шестом.
-
Полиция Норвегии начала расследование после исчезновения соратника Ассанжа
Полиция Норвегии организовала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности и соратника главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхёйса.
-
Каррера не исключил привлечения защитников из «Спартака-2» на фоне травм Жиго и Кутепова
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как команда будет решать ситуацию с отсутствием ряда центральных защитников из-за травм.
-
Матч со «Спартаком» стал рекордным по посещаемости в постсоветской истории «Зенита»
Матч шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», который завершился безголевой ничьей, установил рекорд посещаемости в постсоветской истории коллектива из Санкт-Петербурга.
-
В «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом»
В пресс-службе московского «Спартака» сообщили результаты предварительного обследования защитника Самуэля Жиго, получившего травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
-
Каррера заявил, что у Жиго может быть серьёзная травма
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Самуэля Жиго, полученную французом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
-
Нетаньяху обсудил Сирию и Иран со спецпредставителем госсекретаря США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил на встрече со спецпредставителем госсекретаря США Джеймсом Джеффри ситуацию в Сирии и «агрессию Ирана». Об этом заявили в пресс-службе израильского правительства.
-
Ерохин считает, что «Зенит» на своём поле должен был дожимать «Спартак»
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
В Петербурге задержали вооружённого ружьём мужчину после стрельбы в жилом доме
Полиция задержала мужчину, вооружённого охотничьим ружьём, после стрельбы в жилом доме. Об этом заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
-
Глушаков заявил, что в «Спартаке» не думали об отсутствии Промеса во время матча с «Зенитом»
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что команда не ощутила отсутствия Квинси Промеса в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
-
«Уэска» дважды забила «Барселоне» в матче Примеры, но проиграла с разницей в шесть мячей
Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над «Уэской» в матче третьего тура испанской Примеры.