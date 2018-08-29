ERR: на немецком биеннале установили огромный золотой памятник Эрдогану

Золотую статую Реджепа Эрдогана высотой несколько метров установили в немецком Висбадене. Сторонники турецкого президента представили памятник в качестве «арт-объекта» на местном биеннале. Представители мэрии подтвердили, что действительно разрешили временную установку статуи, хотя не знали, кого она будет изображать, передаёт Euronews.

В Германии установили золотой памятник турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Статую высотой несколько метров сторонники президента представили как арт-объект на биеннале в Висбадене. Они объяснили, что хотели таким образом выразить свою любовь к государственному деятелю.

САМЕТ, житель Висбадена: Я из Турции, и он мой президент. Он нравится мне, мне приятно видеть статую моего президента. У каждого есть своё мнение, каждый может его высказывать. Я высказываю своё.

ПРОХОЖИЙ: Это не мнение, это провокация! На совести этого человека жизни сотен людей.

Директор биеннале Уве Эрик Лауфенберг говорит, что понимает, какие эмоции вызывают памятники политикам с неоднозначной репутацией. Впрочем, по словам Лауфенберга, это надо рассматривать как «возможность для свободного диалога».

В мэрии отмечают, что согласовали временную установку статуи, хотя не знали, кого она будет изображать.

Дата выхода в эфир 28 августа 2018 года.