New York Times: Эрдоган не оправдал надежд Запада на демократическую Турцию

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Hill: США следует решать проблемы с Россией путём диалога, а не санкций Hill
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Salzburger Nachrichten: свадьба Кнайсль обошлась без политики, но не без танцев Salzburger Nachrichten
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HuffPost: американская ведущая приписала США победу над «коммунистической Японией» Huffington Post
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BBC: российские военные показали журналистам, как Сирия возвращается к мирной жизни BBC
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В екатеринбургском музее откроется выставка работ художника Воловича
В екатеринбургском музее изобразительных искусств рассказали, что в октябре 2018 года состоится выставка работ народного художника России Виталия Воловича, скончавшегося в возрасте 90 лет.
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СМИ: Экс-футболист «Ювентуса» Маркизио станет игроком «Монако»
Экс-полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио продолжит карьеру в «Монако».
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Эксперт оценил возможность повышения тарифов из-за отмены роуминга в России
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировал в беседе с RT возможность повышения тарифов после отмены платы за роуминг для пользователей мобильных операторов «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Tele2.
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Глава «Рособоронэкспорта» назвал санкции вмешательством во внутренние дела государств
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал западные санкции недобросовестной конкуренцией и вмешательством во внутренние дела государств.
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Джокович поднялся на шестое место рейтинга ATP после победы в Цинциннати
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 20 августа рейтинг спортсменов.
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В Дагестане в ДТП с пятью автомобилями пострадали 18 человек
В Дагестане в результате ДТП с участием пяти автомобилей пострадали 18 человек, в том числе пять детей. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
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Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Гаджиев считает, что «Спартак» пока не играет на уровне своих возможностей
Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал старт московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
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Мантуров назвал объёмы портфеля экспортных заказов на российское вооружение
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд.
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Сенников верил, что после первого матча «Зенит» может пройти минское «Динамо» в Лиге Европы
Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сенников прокомментировал проход санкт-петербургского «Зенита» в следующий раунд Лиги Европы.
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СМИ сообщили о разработке в США мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы
На вооружение армии Соединённых Штатов вскоре поступят мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Breaking Defense.
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Касаткина стала 11-й ракеткой мира
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 20 августа.
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Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейских в Каталонии
Полиция Каталонии ликвидировала вооружённого ножом мужчину, который намеревался напасть на сотрудников полиции.
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Сенников прокомментировал непростой старт «Локомотива» в РПЛ
Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, почему железнодорожники плохо начали новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло десяти
В Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщили, что число погибших в результате землетрясения на острове Ломбок достигло десяти.
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Теннисист Медведев одержал победу над Басичем в матче первого круга турнира в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над Мирзой Басичем из Боснии и Герцеговины в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.
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Пентагон разработает новый анонимный мессенджер
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) выделило $44 млн на разработку нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого к взлому. Материалы тендера на разработку программы имеются в распоряжении RT.
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Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально объявил о назначении Евсеева главным тренером
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), официально объявил о назначении Вадима Евсеева главным тренером.
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Китайские истребители перебазировались в Челябинскую область для участия в учениях ШОС
Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перебазировались на военный аэродром Шагол в Челябинской области, чтобы принять участие в учениях «Мирная миссия — 2018».
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Карякин потерпел поражение от Карлсена в матче шахматного турнира в Сент-Луисе
Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена во втором туре Кубка Синкфилда в американском Сент-Луисе.
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В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США
В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США из автомобиля, в результате инцидента никто не пострадал.
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Мобильные операторы назвали даты отмены роуминга в России
Мобильные операторы России — «Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2 — отменят внутрисетевой роуминг к 1 сентября.
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Джокович обыграл Федерера и стал победителем турнира в Цинциннати
Сербский теннисист Новак Джокович завоевал титул чемпиона турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Умер народный художник России Виталий Волович
Народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.
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В Москве 20 августа ожидается до +24 °С
В Москве в понедельник, 20 августа, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Китай выступил за урегулирование конфликта в Сирии «исключительно мирными средствами»
Спецпосланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что Пекин не направлял войска в САР, так как выступает за мирное урегулирование сирийского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
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Депутат Рады рассказал о негативных последствиях прекращения сообщения с Россией
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, комментируя планы украинских властей о прекращении сообщения с Россией, заявил, что перед Киевом стоит «задача добить страну». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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В Госдуме предложили ввести в России «класс возможностей» для выпускников школ
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру просвещения России Ольге Васильевой обращение (есть в распоряжении RT), в котором предложил создать в стране «класс возможностей» для выпускников школ.
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Очевидцы рассказали подробности стрельбы возле здания горсовета Харькова
Неизвестный, который застрелил полицейского и ранил охранника в Харькове, ворвался в здание городского совета. Об этом информирует «Харьков.Live» со ссылкой на очевидцев произошедшего.
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В России вступает в силу приказ Минфина о единой минимальной цене на водку
В России с 20 августа вступает в силу приказ Министерства финансов, который фиксирует минимальную розничную цену на водку на уровне 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.
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Масштабные учения военной полиции начались в пяти российских регионах
В Бурятии, Амурской области, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях начались масштабные учения военной полиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
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В Восточной Гуте начали ремонт системы водоснабжения в одном из городов
В сирийской провинции Восточная Гута в городе Яльда впервые за семь лет начали ремонтировать систему водоснабжения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городского инженера по водоснабжению Юсефа Дипа.
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Возле здания горсовета Харькова неизвестный открыл стрельбу по полицейским
В центре Харькова возле здания городского совета неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, один из патрульных погиб, ещё один человек пострадал.
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В Москве при пожаре в многоэтажном доме погиб один человек
На северо-востоке Москвы в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
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Глава МИД Ирана оценил возможность встречи Рухани и Трампа
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN оценил возможность встречи иранского президента Хасана Рухани с американским лидером Дональдом Трампом.
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Группа жителей Южной Кореи выехала в КНДР на встречу с родственниками
Группа из 89 участников встреч разделённых семей из Южной Кореи выехала в КНДР. Об этом информирует агентство «Рёнхап».
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В Индонезии при землетрясении погибли два человека
В результате нового землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли два человека. Об этом информирует официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо.
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота проведёт стрельбы в Охотском море
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках учений проведёт стрельбы в акватории Охотского моря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя флота капитана II ранга Николая Воскресенского.
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Число погибших в результате ДТП с автобусом в Приморье возросло до двух
В Приморском крае в больнице скончался один из пострадавших в результате крупного ДТП с участием автобуса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения региона.
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Трюдо объявил о намерении участвовать в парламентских выборах в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении участвовать в парламентских выборах в стране в октябре 2019 года. Об этом он написал в своём Facebook.
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В Киевской области в результате ДТП четыре человека погибли и трое пострадали
В Киевской области Украины на Новоирпенской трассе в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека.
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В «Ростехе» рассказали, когда пройдут испытания модернизированного комплекса «Панцирь-С1М»
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в госкорпорации рассчитывают завершить приёмочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» до конца 2019 года.
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СМИ: В Мариуполе при нападении неизвестных пострадали около десяти человек
В Мариуполе на участников арт-платформы напали порядка 30 неизвестных в балаклавах, в результате произошедшего пострадали около десяти человек. Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Россия и Египет проведут заседание межправительственной комиссии по ВТС
Россия и Египет проведут заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) под руководством глав оборонных ведомств двух стран.
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На Украине из тюрьмы эвакуировали 100 человек из-за пожара
В украинской Виннице произошёл пожар на территории учреждения исполнения наказаний, из-за ЧП были эвакуированы около 100 человек, пострадавших нет.
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На юге России по учебной тревоге подняли более 2,5 тысячи спецназовцев
В Южном военном округе (ЮВО) в рамках учений по тревоге были подняты военнослужащие трёх соединений спецназа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
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В Нидерландах задержали четырёх человек после сообщений о бомбе на вокзале
В городе Тилбург провинции Северный Брабант (Нидерланды) эвакуировали людей с вокзала в связи с сообщениями о заложенном взрывном устройстве. Об этом информирует De Telegraaf.
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Ушаков оценил возможность визита лидера КНДР в Россию
Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью газете «Известия» заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну совершить визит в Россию остаётся открытым.
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Аленичев высказался о поражении «Енисея» в матче четвёртого тура РПЛ с «Ростовом»
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своих подопечных от «Ростова» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).