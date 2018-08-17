Hürriyet Daily News: Анкара отразит попытку экономического переворота, затеянного США

С помощью «дальновидности народа» и «лидерских качеств» Эрдогана Турция пресечёт попытку «экономического переворота» со стороны Вашингтона, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Как сообщает Hürriyet Daily News, Анкара также ведёт переговоры со странами Европы и Персидского залива с целью заручиться их помощью для поддержания курса лиры, упавшего из-за американских санкций.

Благодаря «дальновидности народа» и «лидерским качествам президента» Турция пресечёт попытку «экономического переворота», заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. В свою очередь, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк отметил, что «против финансовых атак были приняты необходимые меры».

Как пишет Hürriyet Daily News, отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в частности, из-за ареста турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. В ответ на это в начале августа Вашингтон ввёл политические и экономические санкции против Турции.

В свою очередь, Анкара нанесла «дипломатическую атаку против санкций» путём переговоров со странами Европы и Персидского залива о возможной помощи для поддержания лиры. Ещё одна из причин испортившихся отношений между Анкарой и Вашингтоном — это отказ США выдать религиозного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году, резюмирует издание.