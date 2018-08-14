Эрдоган: санкциями против Турции США сами себе роют яму

Жители Турции обеспокоены экономическими проблемами страны, усугубляемыми экономическими санкциями, и с тревогой ждут, что же будет дальше, передаёт CNN. И хотя некоторые утверждают, что во всех бедах виновато плохое управление, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган критикует США, за то что они «вонзили нож в спину» союзнику.

С нами на связь в прямом эфире выходит корреспондент CNN Арва Дэймон, которая сейчас находится в Стамбуле, в Турции. Приятно вас видеть, Арва.

Итак, президент Турции обвиняет США в ряде экономических проблем своей страны. Однако критики говорят, что во всём стоит винить неэффективное руководство самого Эрдогана. Как к этому вопросу относятся в Турции? Насколько люди там обеспокоены?

АРВА ДЭЙМОН, старший международный корреспондент CNN: Люди очень сильно обеспокоены, Розмари. Кто-то уже начинает чувствовать на себе негативное влияние экономических проблем — среди таких людей те, кто ведёт свои дела в долларах, и те, кто импортирует товары и теперь продаёт, по сути, себе в убыток. Другие всё ещё ждут, что будет дальше, поскольку до сих пор пока мы не видели инфляции, которая могла бы ударить по ценам на товары. Но, конечно, в основном люди переживают именно за это.

Да, президент и правительство в массе своей возлагают ответственность на войну, объявленную экономике. Но стоит помнить, что прежде чем всё это началось, мы уже наблюдали определённое замедление, лира уже постепенно начинала обесцениваться. Однако действительно резкий спад пошёл непосредственно после заявлений США, санкций и пошлин, и именно по этому поводу возмущается президент Турции.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: С одной стороны, вы наш стратегический партнёр. Но с другой, вы сами роете себе яму. С одной стороны, вы сохранили с нами стратегическое партнёрство в Афганистане, когда все оттуда уходили. Вы наш стратегический партнёр в Сомали. Вы наш стратегический партнёр в НАТО. Но с другой стороны, вы вонзаете нож в спину своему союзнику. Разве такое приемлемо?

АРВА ДЭЙМОН: Кроме того, Розмари, ряд аналитиков здесь, даже тех, кто не слишком поддерживает действующего президента или действующее правительство, утверждают, что меры США по введению пошлин на алюминий и сталь равносильны тому, чтобы бить лежачего. Вам слово, Розмари.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 августа 2018 года.