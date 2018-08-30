Das Erste: в Германии снесли «золотого Эрдогана» из-за накала эмоций

Памятник президенту Турции Реджепу Эрдогану спровоцировал конфликт в немецком городе Висбадене, сообщает Das Erste. Реакция местных жителей оказалась настолько жёсткой, что администрация была вынуждена восстановить порядок и безопасность, демонтировав четырёхметровую статую. Её больше нельзя будет устанавливать в общественных местах.
Эта статуя могла стоять в Стамбуле или в другом турецком городе: произведение искусства, прославляющее главу государства. Четырёхметровый Эрдоган в золоте. Но статуя стоит в центре Германии, хотя правильнее будет сказать «стояла».
Дело в том, что такой президент, не очень дружащий с демократическими традициями, спровоцировал у нас в стране конфликт. Активная дискуссия приветствовалась, так как это художественная акция, приуроченная к выставке. Но реакция оказалась настолько жёсткой, что из соображений безопасности золотого Эрдогана пришлось быстро убрать.
Прошло 24 часа: пора возвращаться на склад. Вообще-то статуя турецкого президента должна была простоять на площади Немецкого Единства в Висбадене дольше. Но эмоции начали зашкаливать.
ЖЕНЩИНА: Я считаю, что это искусство, а искусство — это свобода.
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА:Ты за него!
ВТОРОЙ МУЖЧИНА:Я не за него. Я выступаю только против…
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА:Этот сукин сын хуже всех остальных диктаторов!
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА:Здесь есть люди, которые не знают других слов, кроме «сукин сын» и тому подобного. Вот такие слова здесь произносятся. Ситуация может обостриться. Я бы предложил как можно быстрее убрать статую.
Взвешенные мнения были скорее редкостью. Конфликтное обсуждение — именно этого создатели произведения искусства и добивались.
УВЕ-ЭРИК ЛАУФЕНБЕРГ, руководитель выставки в Висбадене:Искусство говорит то, что есть. И если то, что есть, носит провокационный характер, то и искусство должно быть провокационным.
Ещё с утра администрация Висбадена решила оставить статую. Но к концу дня количество хулиганских выходок и непристойных надписей на статуе возросло, сообщает полиция. Поэтому обер-бургомистр велел демонтировать памятник Эрдогану.
СВЕН ГЕРИХ, обер-бургомистр Висбадена:Цель этой, как я считаю, намеренной провокации была достигнута. Шла активная дискуссия, для неё было пространство, и мы его охраняли. Но когда встал вопрос обеспечения порядка и безопасности, мы были вынуждены отреагировать.
Дальнейшая судьба памятника Эрдогану не решена. Ясно только одно: статую больше нельзя будет устанавливать в общественных местах в Висбадене.
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