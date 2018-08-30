Das Erste: в Германии снесли «золотого Эрдогана» из-за накала эмоций

Памятник президенту Турции Реджепу Эрдогану спровоцировал конфликт в немецком городе Висбадене, сообщает Das Erste. Реакция местных жителей оказалась настолько жёсткой, что администрация была вынуждена восстановить порядок и безопасность, демонтировав четырёхметровую статую. Её больше нельзя будет устанавливать в общественных местах.

Эта статуя могла стоять в Стамбуле или в другом турецком городе: произведение искусства, прославляющее главу государства. Четырёхметровый Эрдоган в золоте. Но статуя стоит в центре Германии, хотя правильнее будет сказать «стояла».



Дело в том, что такой президент, не очень дружащий с демократическими традициями, спровоцировал у нас в стране конфликт. Активная дискуссия приветствовалась, так как это художественная акция, приуроченная к выставке. Но реакция оказалась настолько жёсткой, что из соображений безопасности золотого Эрдогана пришлось быстро убрать.



Прошло 24 часа: пора возвращаться на склад. Вообще-то статуя турецкого президента должна была простоять на площади Немецкого Единства в Висбадене дольше. Но эмоции начали зашкаливать.



ЖЕНЩИНА: Я считаю, что это искусство, а искусство — это свобода.



ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА: Ты за него!



ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Я не за него. Я выступаю только против…



ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА: Этот сукин сын хуже всех остальных диктаторов!



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Здесь есть люди, которые не знают других слов, кроме «сукин сын» и тому подобного. Вот такие слова здесь произносятся. Ситуация может обостриться. Я бы предложил как можно быстрее убрать статую.



Взвешенные мнения были скорее редкостью. Конфликтное обсуждение — именно этого создатели произведения искусства и добивались.



УВЕ-ЭРИК ЛАУФЕНБЕРГ, руководитель выставки в Висбадене: Искусство говорит то, что есть. И если то, что есть, носит провокационный характер, то и искусство должно быть провокационным.



Ещё с утра администрация Висбадена решила оставить статую. Но к концу дня количество хулиганских выходок и непристойных надписей на статуе возросло, сообщает полиция. Поэтому обер-бургомистр велел демонтировать памятник Эрдогану.



СВЕН ГЕРИХ, обер-бургомистр Висбадена: Цель этой, как я считаю, намеренной провокации была достигнута. Шла активная дискуссия, для неё было пространство, и мы его охраняли. Но когда встал вопрос обеспечения порядка и безопасности, мы были вынуждены отреагировать.



Дальнейшая судьба памятника Эрдогану не решена. Ясно только одно: статую больше нельзя будет устанавливать в общественных местах в Висбадене.



Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.