Das Erste: в Германии снесли «золотого Эрдогана» из-за накала эмоций

Американский хореограф современного танца Пол Тейлор умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря компании Тейлора.

18:14

В УЕФА заявили, что продолжат разводить российские и украинские команды, но следят за ситуацией между странами

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали предложение международной организации Sport for All не разводить команды из России и c Украины при жеребьёвках европейских клубных и международных турниров.