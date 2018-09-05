Die Zeit: безучастность ЕС превратила Балканы в «фехтовальную площадку» иностранных держав

Разногласия в Европе, безучастность и мелочность Брюсселя подрывают стабильность на Балканах и превращают регион в «фехтовальную площадку» иностранных держав, пишет Die Zeit. Для местных политиков «европейская перспектива» становится всё более призрачной, отмечает автор статьи Тео Зоммер. Он советует прикрыть кандидатов на вступление в ЕС «защитным зонтом», чтобы не допустить дальнейшей «балканизации Балкан».

Европа, страдающая от внутренних и внешних кризисов, задвинула Западные Балканы в дальний угол, пишет Die Zeit. В результате возник вакуум, который начинают заполнять другие страны: Россия, Турция, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, а также Китай, поясняет автор статьи Тео Зоммер. Пекин инвестирует в инфраструктуру, арабы строят мечети и школы, где изучают Коран, Турция поддерживает мусульман, ещё заставших Османскую империю, а Россия «прикрывает политические фланги». «И все вместе они занимаются балканизацией Балкан извне», — пишет издание.

Не то чтобы ЕС ничего не делал в Южной Европе, продолжает Зоммер. Словению, Болгарию, Румынию и Хорватию Брюссель принял в союз. С 2012 года ведутся переговоры о включении в члены Евросоюза Черногории, с 2014-го — Сербии, а с середины прошлого года — Албании и Македонии. Со всеми странами Западных Балкан ЕС заключил соглашение о стабилизации и ассоциации, предоставив доступ к европейским кредитам. 60% прямых инвестиций в регион из-за рубежа приходятся на Евросоюз.

Однако кандидаты на вступление в ЕС жалуются на обилие обязательных предписаний, отмечает Зоммер. Сербия и Черногория всё больше сомневаются, что смогут вступить в союз в 2025 году. В мае Брюссель заявил о своей решимости ускорить процессы политических, экономических и социальных изменений в регионе, но обещания носили неопределённый характер, без конкретных уступок, за исключением финансовой помощи.

Для многих политиков на Западных Балканах «европейская перспектива» становится всё более призрачной, отмечает Зоммер. Они замечают, что в переговорах всё чаще говорится об «установлении связи», а не о вступлении. И здесь нечему удивляться, считает автор. Примеры Румынии и Болгарии пугают: ещё раз брать в «брюссельское сообщество» страны, не готовые к членству, никто не собирается.

Однако за каждый «выигрыш во времени ЕС приходится расплачиваться потерей территорий», предостерегает Зоммер. Западные Балканы и Евросоюз должны сообща разрешить сложившуюся ситуацию. Для этого соседям ЕС нужно сплотиться и, возможно, даже создать Балканский экономический союз, справиться с коррупцией и организованной преступностью, чтобы потом всем вместе, а не по отдельности, вступить в Евросоюз, советует немецкий журналист.

В свою очередь Брюссель должен помочь «затянуться незаживающим ранам балканских народов», профинансировать расширение транспортной и коммуникационной инфраструктур, добиться конституционной реформы в Боснии и Герцеговине, а также урегулировать различные территориальные споры.

«Балканы — это наш задний двор», — напоминает Зоммер. Разногласия в Европе, безучастность и мелочность Брюсселя подрывают стабильность в регионе и превращают его в «фехтовальную площадку» иностранных держав. Пока нет возможности урегулировать конфликты на Балканах, обеспечить благосостояние и процветание демократии в регионе под «общей крышей европейского дома», Брюссель должен прикрыть кандидатов на вступление в ЕС «защитным зонтом», чтобы не допустить дальнейшей балканизации на Балканах извне.