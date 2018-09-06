Orient XXI: на Ближнем Востоке Россия заняла место США и стала дипломатическим брокером

Страны Ближнего Востока оценили слаженность и надёжность российской политики, и даже ближайшие союзники США теперь готовы сотрудничать с Москвой, пишет журналист Израель Рафалович в статье для Orient XXI. США оставили регион, и теперь Москва намерена изменить установленный ими порядок и навязать свои правила игры.

Последствия «арабской весны» 2011 года, которая переполошила весь регион, стали одной из причин, которые объясняют действия России на Ближнем Востоке, пишет журналист Израель Рафалович в статье для Orient XXI. По его словам, эта ситуация убедила Путина, что утрата позиций в регионе, унаследованных от Советского Союза, была ошибкой. «Президент Путин хочет восстановить глобальный престиж России, в основном извлекая выгоду из ошибок американцев. Оплошности Вашингтона дали ему возможность создать новые сферы влияния», — отмечает автор статьи.

Россия уверена в себе и в своих силах, пишет журналист. Она занимает на Ближнем Востоке место, оставленное Вашингтоном, пытается ему противодействовать, чтобы расширить свою власть. Причём тактика Кремля нацелена как на подъём внутреннего престижа, так и на внешнее влияние, отмечает автор статьи. «Ловкие политические манёвры укрепили его положение и роль дипломатического брокера».

Российская дипломатия встала на новую ступень, пишет издание. Россия теперь не только отвечает на вызовы, но и хочет стать «архитектором ситуации». В Сирии невозможно принять ни одно решение без одобрения Москвы или против её воли. И Россия готова ещё больше вдаваться в дела Ближнего Востока и старается разными способами расширить своё господство и влияние в Средиземноморье.

Одним из успехов Москвы автор статьи называет тот факт, что ей удаётся сохранять хорошие отношения со всеми странами в регионе, в том числе с Израилем, хотя ряд государств на Ближнем Востоке друг с другом конфликтуют. Так, у России добрые отношения с традиционными союзниками США: Саудовской Аравией и странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Турцией. Все они пришли к взаимодействию с Россией из-за отсутствия вовлечённости в дела региона со стороны США. Россию там воспринимают как защитницу статуса-кво, «и её политика — синоним слаженности и надёжности», отмечает автор статьи.

Россия показывает, что она вернулась на Ближний Восток как ключевое действующее лицо и региональная держава. И это не просто возвращение, у России есть чёткие цели, понимание, как их достичь, и национальные ресурсы для эволюции. «Президент Путин намерен переписать правила на Ближнем Востоке и изменить политический порядок в регионе, который гарантировал свободное перемещение энергоресурсов региона ради выгоды Вашингтона по минимальной цене. Арабские страны Персидского залива, союзники США, теперь понимают, что они должны принимать во внимание интересы и цели русских», — пишет автор статьи.

На этих общих интересах сошлись позиции России с Ираном, который также недоволен политическим порядком, установленным Соединёнными Штатами в регионе. Египет тоже видит в России альтернативу США, тем более что, по словам автора статьи, американцы дали египтянам достаточно поводов для поиска такой замены. К тому же отношения с Россией выгодны египетским лидерам и с внутриполитической точки зрения, поскольку так они выглядят менее зависимыми от США.

Москва помогла Башару Асаду избежать поражения, но Сирия для России — не самоцель, а средство для распространения российского влияния в регионе, отмечает журналист. По его мнению, нет никакой уверенности в том, что Россия станет вмешиваться для защиты какого-либо другого государства на Ближнем Востоке, как это было с Сирией. Тем более что в обозримом будущем, считает автор статьи, Россия вряд ли сможет вывести все свои войска из Сирии и перестать поддерживать Асада.

Нет никаких свидетельств и того, что Путин сможет бесконечно продолжать свою деятельность на Ближнем Востоке, хотя его дипломатия уже породила определённые ожидания. «В конечном итоге речь идёт скорее о борьбе за превосходство в регионе и о желании России установить правила игры на Ближнем Востоке», — делает вывод Израель Рафалович в статье для Orient XXI.