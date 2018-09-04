Кнайсль: Европе пора увидеть в России партнёра и начать сотрудничать с ней

Отношения Европы с Россией уже давно формируются под воздействием недоверия, пишет глава МИД Австрии Карин Кнайсль в немецкой газете Die Welt. Рассуждения о сотрудничестве с Москвой не находят реального воплощения, а отдельные совместные проекты, такие, как «Северный поток», становятся причиной внутренних споров в ЕС. Между тем, Европе давно следует признать Россию своим партнёром и начать вместе с ней действовать на международной арене, призывает Кнайсль.

Отношения Запада с Москвой уже на протяжении долгого времени складываются под влиянием недоверия и застоя, пишет министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в немецкой газете Die Welt. Австрийский дипломат призывает положить этому конец и начать «перезагрузку».

Когда французский президент Эммануэль Макрон, выступая с речью в Париже, заявил о необходимости стратегического партнёрства с Россией, многие дипломаты, и не только присутствовавшие поблизости в тот момент, «навострили уши», пишет Кнайсль. Она сама тоже попыталась побольше разузнать об этой концепции среди своих коллег, однако до сих пор всё ограничивается, по большей части, одними идеями. «От конкретных переговоров о срочно необходимой перезагрузке между Европейским союзом и Российской Федерацией мы очень далеко», — пишет глава МИД Австрии в своей статье. При этом, несмотря на все внутренние разногласия, никто в ЕС не сомневается в том, что нужно пересмотреть отношения с Россией.

В узком дипломатическом кругу обсудить всё это намного проще, но когда дело доходит до залов заседаний, ситуация снова осложняется. В начале 2000-х перспектива совместной борьбы с международным терроризмом влияла на решения ответственных лиц в Москве. Владимир Путин даже предоставил в распоряжение НАТО военные базы в Центральной Азии. Казалось, что доверие обретёт новую глубину, вспоминает Кнайсль.

Однако история пошла другим путём: то ли Россия стала более авторитарной, то ли ЕС не понял последствий некоторых решений — так или иначе, сейчас для Европы пришло время заново оценить собственные интересы во внешней политике и сделать соответствующие выводы, призывает австрийский министр.

Диалог России с ЕС в основном вращается вокруг энергетических вопросов, утверждает Кнайсль. Когда Берлин и Москва впервые представили осенью 2005 года проект газопровода «Северный поток», бывший министр обороны Польши отреагировал на это, проведя аналогию с новой версией пакта Молотова — Рибентроппа, однажды приведшего к разрушению Польши. С тех пор внутри ЕС постоянно разгораются споры по поводу российского газа. В центре внимания саммита НАТО в июле находился второй рукав того же газопровода, «Северный поток — 2», напоминает австрийский дипломат.

Идёт ли речь о рынках или всё же о политике? Наряду с военным бюджетом важной темой в трансатлантических отношениях являются поставки сжиженного газа из Северной Америки вместо российского газа. Однако ЕС и Россию связывает далеко не только энергетика, и это было ясно ещё десять лет назад, подчёркивает глава МИД Австрии.

Несмотря на войну в Ираке, уже в 2003 году начались переговоры по поводу конкретного документа о сотрудничестве. Брюссель и Москва сошлись на необходимости как можно тщательнее выстраивать экономику, внутреннюю и внешнюю безопасность, образование, науку и культуру. Но двусторонние конфликты, которые с 2006 года почти ежегодно возникали в связи с проблемами транзита поставок российского газа, перечеркнули эти планы.

Вместо того чтобы говорить друг с другом, стороны больше делали друг о друге заявления, причём не самые дружелюбные, сетует Кнайсль. 2008 год выдался тяжёлым — тогда была провозглашена независимость Косово, что резко критиковали не только Россия или Испания, а, кроме того, произошла Грузинская война. Также среди событий этого года министр отмечает саммит НАТО в Бухаресте. Берлин и Париж решительно отклонили инициативу НАТО признать Украину и Грузию кандидатами на вступление в альянс, но до оформления конкретного текста документа по этому поводу дело так никогда и не дошло. Между тем, оптимистичная вера в совместное установление европейского порядка тоже осталась позади, пишет глава австрийского МИД.

С тех пор Россия и Европа всё больше упрекали друг друга в различных нарушениях международного права. Один из множества шагов к отчуждению был сделан, когда США и их союзники начали готовиться к вторжению в Ирак. Впрочем, оно было плохо принято и в Европе: Париж и Берлин отказались от участия в этой войне, тогда как не столь давно вступившие в НАТО Польша и Чехия поддержали США и Великобританию в инициативе по смене режима в Багдаде.

Кроме того, «противоправная аннексия Крыма в марте 2014 года и продолжающиеся бои на востоке Украины, а также санкции на протяжении четырёх лет определяют наши напряжённые отношения с Россией», продолжает Кнайсль в своей статье.

В двусторонних отношениях периодически наблюдается укрепление диалога в той или иной области, однако свести на нет обоюдное недоверие за счёт настоящего сотрудничества никак не удаётся, отмечает она. Для начала можно было бы сделать Россию своим партнёром в Сирии или Йемене, предлагает австрийский министр. Никто не может предсказать, дойдёт ли в Идлибе дело до военной развязки, когда все закулисные руководители столкнутся в этой опосредованной войне, или война закончится вследствие истощения.

Однако на протяжении месяцев люди возвращаются из Ливана и Иордании в свои деревни в Сирии. Гуманитарная помощь в этой связи остро необходима. Что касается масштабного восстановления страны, оно может осуществляться только параллельно с проведением реформ. Для этого нужен хотя бы минимум электроэнергии и питьевой воды — в противном случае следующей волны мигрантов долго ждать не придётся, считает Кнайсль.

По её мнению, ЕС должен участвовать в развитии событий в Сирии, а не ждать, пока «другие поставят нас перед свершившимся фактом». В пятницу Турция, Иран и Россия будут обсуждать миграционный вопрос и Сирию. В 2016 году Турция стала партнёром ЕС по этому вопросу, Россия является важным игроком на Ближнем Востоке. До недавнего времени планировалось, что Германия и Франция тоже вступят в этот переговорный круг.

В настоящее время ведётся много дискуссий о том, где заканчивается Европа — в географическом, общественном и культурном аспектах. Эта тема постоянно затрагивалась именно в контексте отношений с Россией, уверяет глава МИД Австрии. «Ориентирование» в ситуации в данном случае должно проистекать из «ориентальной» политики, отмечает Кнайсль, прибегая к игре слов. Значимость трансатлантических отношений колеблется вместе с этими размышлениями, «потому что в Сирии сейчас сталкиваются все игроки нашего времени», заключает министр иностранных дел Австрии в статье, опубликованной немецкой газетой Die Welt.