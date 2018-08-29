Посол США в Австрии: Вашингтон не станет мешать отношениям Вены и Москвы

Вашингтон никогда не будет препятствовать отношениям Москвы и Вены, заявил в интервью телеканалу ORF посол США в Австрии Тревор Трейна. «Необходимо, однако, быть очень осторожным, когда предпочтение открыто отдаётся одной стороне», — выразил своё беспокойство американский дипломат.

Альпбах в Тироле послужил декорацией для первого телевизионного интервью с послом США в Австрии Тревором Трейной. Эту должность он занимает вот уже почти сто дней. В этот период, однако, гораздо больше внимания уделялось отношениям Австрии с Россией, нежели с Соединёнными Штатами, — в частности, танцу министра иностранных дел Карин Кнайсль с президентом России Владимиром Путиным на её свадьбе. На дипломатическом паркете из-за этого поднялась шумиха. Своими опасениями поделился и американский посол.

ТРЕВОР ТРЕЙНА, посол США в Австрии: Мы понимаем, что Австрия поддерживает отношения с Россией, и мы бы никогда не захотели этому препятствовать. Необходимо, однако, быть очень осторожным, когда предпочтение открыто отдаётся одной стороне. Тот, кто хочет быть посредником и наводить мосты, должен связывать друг с другом обе стороны, иначе от этого моста пользы не будет.

Впрочем, большим умельцем наводить мосты в торговых вопросах пока нельзя назвать и президента США Дональда Трампа. Штрафными пошлинами на сталь и алюминий он развязал торговую войну с Европой. Благодаря сделке между Трампом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером обстановку хоть и удалось немного разрядить, конфликт тем не менее по-прежнему остаётся неразрешённым.

ТРЕВОР ТРЕЙНА: Этот конфликт, однако, не затянется. Это хороший и важный диалог. В торговых вопросах все президенты США преследовали одну и ту же цель. Единственная разница между Трампом и его предшественниками — это его стратегия, то, как он идёт к намеченной цели.

И всё же для множества экономистов политическая и экономическая стратегия Трампа остаётся загадкой. А вот когда речь идёт о его собственных интересах, его стратегия вполне понятна: например, в случае с обвинениями в незаконном финансировании избирательной кампании, в результате чего адвокат, который работал с Трампом долгие годы, признал себя виновным в суде. На вопрос же о том, окажется ли теперь Дональд Трамп в крайне затруднительном положении, посол США лишь ответил:

ТРЕВОР ТРЕЙНА: Будет ведь ужасно, если станет скучно. Каждый день президент Трамп притягивает нас к телеэкранам. Мне как послу Соединённых Штатов никогда не скучно.

Это был ответ дипломата, который, пожалуй, начал упражняться в дипломатии уже с ранних лет. Более чем 40 лет назад дед Тревора Трейны также был послом в Австрии.

Дата выхода в эфир 28 августа 2018 года.