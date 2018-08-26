Foreign Policy: в США продолжают беспокоиться о «тайных обещаниях» Трампа Путину

Содержание частной беседы Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки до сих пор вызывает любопытство у американских политиков. Два ведущих представителя сената попросили Госдепартамент предоставить всю информацию, включая заметки переводчика главы Белого дома, об этой встрече. Законодатели беспокоятся, что президент США мог скрыть обещания, которые он якобы дал своему российскому коллеге, пишет Foreign Policy.

Два ведущих демократа в комитете по международным отношениям сената хотят увидеть все записи и документы, включая заметки президентского переводчика и секретные телеграммы, касающиеся встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Они опасаются, что глава Белого дома может скрывать «определённые обещания», которые он дал российскому лидеру, пишет Foreign Policy.

Сенаторы Боб Менендез и Джин Шахин обратились с этой просьбой к госсекретарю США Майку Помпео. По их словам, их вопросы о частной двухчасовой беседе между Трампом и Путиным до сих пор остались без ответа.

«Мы делаем этот запрос только из-за экстраординарных и, насколько нам известно, беспрецедентных обстоятельств встречи тет-а-тет… с лидером, который определяется в качестве угрозы для США в собственной Национальной стратегии безопасности президента Трампа», — обращают вниманию авторы послания.

«Учитывая… неспособность высокопоставленных чиновников дать чёткое и полное описание каких-либо обещаний, которые президент Трамп мог дать во время двухчасовой беседы, мы с уважением просим вас предоставить членам комитета сената по международным отношениям соответствующие материалы», — добавили политики.

В письме сенаторы утверждают, что Москва использовала «молчание» Белого дома о встрече в своих интересах. Она якобы дала собственную трактовку тому, какие гарантии мог дать американский президент о политике его страны в Сирии и на Украине.

Авторы послания порой не стесняются резких выражений. Вместе с тем они скорее просят, а не требуют, чтобы администрация Трампа передала им документы, подчёркивает Foreign Policy.

Издание напоминает, что вскоре после саммита в Финляндии некоторые политики рассматривали возможность заставить переводчика Трампа дать показания перед конгрессом. Ведь она была единственным гражданином США, помимо самого президента, присутствовавшим в комнате во время разговора.

Однако в дипломатических кругах эта идея не получила поддержки. Многие посчитали, что её воплощение создаст нездоровый прецедент и подорвёт «свящённость» частных президентских бесед. Поэтому стремление получить информацию у переводчика Трампа в итоге оказалось безрезультатным.

Тем не менее, законодатели на обеих сторонах политического спектра продолжают делиться своим разочарованием, сетуя на то, что им очень мало известно о переговорах Трампа и Путина. «До сих пор мы не получили настоящего отчёта — даже в засекречённом виде, — об этой встрече», — заявил на недавнем слушании председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер.

Выступавший на том же заседании помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заверил сенаторов, что администрация Трампа «даёт решительный отпор» России. В качестве доказательства он привёл решение Белого дома увеличить траты на оборону в Европе и ввести значительные санкции против Москвы.

При этом Митчелл предостерёг американских законодателей от внутриполитических склок. «Самое опасное дело в мире, которое мы можем совершить, — политизировать эту проблему, что само по себе станет подарком для Путина», — заявил представитель Госдепа.