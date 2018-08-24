Джулиани: импичмент Трампа грозит США народными волнениями

Для импичмента Дональда Трампа нет никаких оснований, кроме политических. Такую точку зрения в интервью Sky News высказал адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани. Более того, по его словам, отставка президента вызовет народные волнения в США.

Импичмент Дональда Трампа обернётся народными волнениями в США. Такое мнение в интервью Sky News высказал адвокат американского президента Рудольф Джулиани.

«Трампа можно сместить с должности только по политическим мотивам. И американский народ восстанет против этого», — подчеркнул юрист.

Джулиани отверг существование каких-либо причин для отставки американского президента. Он также назвал бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна «лжецом».

Ранее Коэн признал в суде, что предвыборный фонд Трампа по личному указанию миллиардера заплатил за молчание его бывшим любовницам — порноактрисе Стефани Клиффорд и фотомодели Карен Макдугал, чтобы «повлиять на выборы», напоминает телеканал.

Защитник Коэна убеждён: показания его клиента доказывают, что Дональд Трамп «совершил преступление» в ходе предвыборной кампании. И эти обвинения дали повод для новых разговоров о возможном импичменте американского президента.

Тем не менее, Джулиани настаивает, что показания Коэна «полностью оправдывают» Трампа. Поэтому, по его словам, никакая отставка главе Белого дома не грозит.

«У вас есть этот парень Коэн. Он ничего не знает о сговоре с Россией. Он ничего не знает о воспрепятствовании следствию. Он — беспардонный обманщик», — подчеркнул Джулиани.

Он также прокомментировал телеканалу судебный процесс над бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Накануне тот был признан виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, связанных с уходом от уплаты налогов.

«По моему мнению, с Полом Манафортом обошлись очень несправедливо. Человека поместили в одиночную камеру, хотя, как выяснилось, речь шла о практически гражданском деле, а не настоящем уголовном преступлении. А ведь он не террорист, не член организованной преступной группировки и не убийца», — отметил Джулиани.