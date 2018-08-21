CNN: Трамп неустанно делает Путину «подарки», помогая ему вредить США

Недавнее решение Дональда Трампа лишить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана доступа к засекреченной информации — настоящий «подарок» для Владимира Путина, полагает эксперт CNN по национальной безопасности Саманта Виноград. По мысли аналитика, подобный шаг усилит раздор и смятение внутри США, а именно этого и добивается российский лидер. При этом, как отметила Виноград, уже дошло до того, что подобные «подарки» Трамп делает Путину постоянно.

А с нами в студии — эксперт CNN по национальной безопасности и бывшая сотрудница Совета нацбезопасности США Сэм Виноград. Она два года проработала в администрации Барака Обамы, участвуя в подготовке суточной разведывательной сводки для главы государства. Сэм, вам в прошлом приходилось сопровождать советника по нацбезопасности в командировках. Как, на ваш взгляд, пройдёт зарубежная поездка Джона Болтона на этой неделе — учитывая, что прежде, чем отправиться в дорогу, он высказал комментарии по поводу «взлома выборов»?



САМАНТА ВИНОГРАД, эксперт CNN по нацбезопасности: Мне действительно приходилось участвовать в таких командировках, как вы и сказали. Ключевой для их успешности ингредиент заключается в том, чтобы собеседники верили, что у вас имеются полномочия говорить от имени президента. Мне кажется, что в данном случае присутствие этого ингредиента далеко не гарантированно, потому что наш президент зачастую сам ослабляет позиции членам своей же команды.



Вместе с тем, тот факт, что первой страной, которую посетит советник, станет Израиль, представляется логичным: Джону Болтону будет нужно «сверить часы» с Израилем по ключевым вопросам вроде Сирии. А ещё у израильтян есть надёжные разведданные как об Иране, так и о России — а, как известно, позже на этой неделе Болтон будет встречаться с россиянами.



Отправиться следом на Украину — тоже верный ход: Болтон в буквальном смысле обозначит, что он — на стороне Украины и выступает против незаконных действий России в Крыму и восточной части этой страны. Не исключено, что он о чём-то объявит — например, о дополнительных оборонных поставках Украине, дабы действительно продемонстрировать свою солидарность.



Наконец, после этого он поедет в Женеву, где встретится с человеком, с которым он на самом деле уже проводил переговоры — Николаем Патрушевым. В прошлый раз Болтон встречался с россиянами для того, чтобы подготовиться к встрече (между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — ИноТВ), так что любопытно, а не готовятся ли «Хельсинки 2.0»?



Предчувствую, что Патрушев воспользуется одним из фирменных приёмчиков Путина и попытается отвлечь Болтона от обсуждения действительно сложной политической конъюнктуры и сменить тему разговора на политическую напряжённость внутри США или даже такие вещи, как якобы ведущаяся Бреннаном «политизация» разведслужб, дабы увести Болтона в сторону от проступков России и сосредоточить его внимание на других угрозах.



Главной новостью этой недели было решение президента Трампа лишить Джона Бреннана, бывшего директора ЦРУ, доступа к секретной информации, который он ранее имел. Вы работали с Джоном Бреннаном — и утверждаете, что такой шаг на самом деле помогает Путину.



САМАНТА ВИНОГРАД: Определённо. Нет, ну в самом деле — уже дошло до того, что Дональд Трамп делает постоянные подарки Владимиру Путину, ведь это решение помогает Путину достигать стольких целей в отношении США. Наше разведсообщество уже заявляло, что Россия хочет сеять раздор внутри США — а реакция на решение по Бреннану по большей части была крайне политизированной: демократы выступили против, а вот республиканцы сохранили молчание или даже его поддержали.



Нам также известно, что Россия хочет подорвать у нас демократию — так вот, если версия о том, что Трамп таким образом пытается заткнуть Бреннану рот, верна, она определённо очень похожа на покушение на один из столпов демократии, свободу слова. Мы знаем, что Россия хочет ослабить наши государственные институты — а Белый дом заявил, что Трамп принял это окончательное и бесповоротное решение, не посоветовавшись ни с Управлением Директора национальной разведки, ни с ЦРУ, так что выходит, что президент пытается ослабить собственную разведку.



И наконец, Анна, нам известно, что Россия любит распространять американские теории заговора, потому что они разжигают рознь и разделяют нас — а ведь президент в «Твиттере» высказал слова сомнения по поводу 10-летней карьеры Бреннана в ЦРУ и заявил, что он допускал ошибки; всё это очень напоминает те теории заговора о «тайной власти», которые он ранее распространял в отношении ФБР.



Президент также писал в «Твиттере» о Китае — он заявил, что США нужно сосредоточиться на угрозах, исходящих от этой страны. Мы действительно наблюдаем рост потенциальных угроз со стороны Китая: наши корреспонденты Барбара Старр и Райан Браун в своём эксклюзивном репортаже на этой неделе рассказывали о том, что Пекин, возможно, готовит своих пилотов к потенциальному нападению на США. Как, по-вашему, будет развиваться ситуация?



САМАНТА ВИНОГРАД: С Китаем мы сражаемся по многим фронтам — в том числе и в рамках словесных перепалок, вклад в которые на этой неделе сделали как президент, так и Джон Болтон, когда заявил о вмешательстве в выборы со стороны Китая. Как известно, сейчас продолжается торговая война: на этой неделе вступят в силу пошлины в отношении Китая объёмом 16 миллиардов долларов, и это при том, что китайская торговая делегация находится в США. Планируют они и военные удары по США — то есть, есть и классическая военная угроза. Что же касается неклассических методов, известно, что они атакуют нас в киберпространстве, вмешиваясь в выборы и взламывая наши сети. На всех этих фронтах Китай действительно предпринимает агрессивные шаги.



Боже мой. Спасибо вам! С нами была Сэм Виноград.



Материал предоставлен CNN.



Дата выхода в эфир 20 августа 2018 года.