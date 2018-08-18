AP: в сенате США признали, что у них нет доказательств «сговора» Трампа с Россией

На сегодняшний день комитет разведки сената США не получил «фактических доказательств тайной договорённости или сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа», заявил глава комитета Ричард Бёрр в эксклюзивном интервью агентству The Associated Press. Тем не менее, по словам Бёрра, окончательные выводы делать ещё рано: комитету предстоит поговорить с несколькими людьми за закрытыми дверями, а также повторно допросить некоторых свидетелей.

В эксклюзивном интервью агентству The Associated Press глава комитета по разведке сената США Ричард Бёрр рассказал, что российское расследование, на которое он потратил 19 месяцев своей жизни, его «чертовски огорчило». По его словам, работа оказалось гораздо более сложной, чем он себе изначально представлял.

Бёрр заявил, что на сегодняшний день комитет не получил «фактических доказательств тайной договорённости или сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа». Тем не менее он отметил, что всё ещё занимается этим делом и не пришёл ни к каким окончательным выводам.

По словам Бёрра, худшее, что комитет может сделать — это «преждевременно попытаться прекратить расследование». Он добавил, что комитету предстоит ещё поговорить с несколькими людьми за закрытыми дверями, а также повторно допросить некоторых свидетелей.

В надежде добиться проведения закрытых интервью комитет, как пишет агентство, всё ещё проводит переговоры с адвокатами бывшего британского шпиона Кристофера Стила, который подготовил досье на Трампа, а также с адвокатами основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Бёрр отказался называть даты окончания расследования или появления финального отчёта, который может расколоть двухпартийное единство в комитете. Многие демократы, скорее всего, не согласятся с выводами расследования, если будет установлено, что доказательств «сговора» нет.

Комитет сейчас готовит к выпуску в конце сентября два отчёта: один из них будет посвящён ответу администрации Обамы на вмешательство России в выборы, а второй — российскому влиянию на избирателей через социальные сети. В первую неделю сентября, как отмечает The Associated Press, комитет также надеется поговорить с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.