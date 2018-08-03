Washington Post: Трамп вводит американцев в заблуждение в среднем по 7 раз в день

За 558 дней своего нахождения у власти Дональд Трамп сделал 4 229 заявления, не соответствующих действительности, сообщает Washington Post. Как подсчитали журналисты, в среднем американский лидер вводит американцев в заблуждение около 7 раз за день, причём число ложных утверждений растёт с течением времени. По словам издания, президент США нередко приводит ошибочные данные, говоря об экономике, иммиграции, внешней политике и расследовании российского вмешательства в американские выборы.

Как подсчитали журналисты The Washington Post, президент США за 558 дней своего нахождения в должности произнёс 4 229 утверждений, не соответствующих действительности. В самом начале президентского срока Трампа редакция запустила проект под названием The Fact Checker («проверка фактов» — ИноТВ), целью которого было отслеживание каждого «подозрительного» заявления, сделанного главой Белого дома.

По подсчётам издания, в среднем американский лидер вводит общественность в заблуждение 7,6 раз за день. При этом, как отмечает WP, в первые 100 дней правления Трампа число ложных утверждений составляло в среднем 4,9 за день, однако с течением времени их количество непрерывно росло. В июне и июле 2018 года президент в среднем делал по 16 ошибочных заявлений в день.

5 июля Трамп установил «рекорд», произнеся за день 79 ложных или вводящих в заблуждение утверждения. При этом, как заметили журналисты, Трамп имеет тенденцию «без конца повторять» некоторые из таких ошибочных заявлений. Журналисты насчитали около 150 фраз, повторенных главой Белого дома не менее трёх раз.

Как сообщает WP, около трети таких заявлений президента касаются экономических вопросов, торговых соглашений или рынка труда. Так, глава государства часто ставит себе в заслугу создание рабочих мест, которые на деле появились ещё до его прихода к власти, а также бизнес-решения, в принятии которых он «не играл никакой роли».

Только по теме торговли Трамп вводил общество в заблуждение 432 раза, передаёт издание. Зачастую президент приводит ошибочные данные о размере торгового дефицита или же представляет цифры так, что они могут ввести в заблуждение.

Кроме того, по мнению журналистов, глава Белого дома демонстрирует «глубокое непонимание принципов экономики». К примеру, он более 20 раз в разных вариациях говорил о том, что США «теряют деньги» вследствие торгового дефицита — ошибка, за которую «любой экономист поставил бы студенту двойку».

Вопросы иммиграции — область в которой Трамп делает наибольшее число ложных заявлений: всего 538. Так, около 30 раз за последние 5 месяцев президент упоминал, что стена на границе с Мексикой уже строится — хотя конгресс и отказался выделять средства на этот проект.

Число ложных заявлений, касательно расследования российского вмешательства в американские выборы, тоже стремительно растёт. В 378 утверждениях о расследовании Трампа содержались преувеличения: «хуже Уотергейта», «охота на ведьм». Нередко президент утверждает, что в сговоре с русскими состояли демократы — хотя именно Демократическая партия была «жертвой российской деятельности», подчёркивают журналисты. Около 160 раз американский лидер называл российское расследование «выдумкой», «ложью» или «подлогом».

Ошибочные утверждения относительно налогов (общим числом 336) также довольно часто присутствуют в речах президента США. В частности, 88 раз Трамп заявлял, что провёл «крупнейшее сокращение налогов в истории США», что не соответствует действительности.

Зачастую ошибается Трамп и говоря о внешней политике. Более 60 раз президент заявлял о том, что США оплачивают 90% расходов НАТО, а другие члены альянса «присваивают» эти деньги. При этом, как отмечает издание, президент связывает общие расходы США на оборону с с обязательствами в отношении НАТО, в то время как у США, в отличие от большинства членов альянса, есть обязательства по всему земному шару.

Помимо этого, WP зафиксировал случаи, когда президент резко менял позицию по тому или иному вопросу. Так, во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что статистические данные о безработице в стране сфабрикованы, а реальные показатели во много раз выше. Теперь же лидер США регулярно приводит те же статистические данные в качестве доказательства успеха своей экономической политики.