Гость CNN: обращение Трампа к генпрокурору походит на настоящую тактику давления

Президент (США Дональд Трамп. — ИноТВ) только что напрямую приказал своему генеральному прокурору завершить расследование Мюллера — российское расследование. Позвольте мне прочитать отрывок из твита президента: «Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прямо сейчас прекратить эту сфабрикованную охоту на ведьм, чтобы она больше не пятнала нашу страну».

Патрик Хили, вы это тоже прочитали. Наш корреспондент Кейтлин Коллинс написала в Twitter: «Это впервые». Он, если так угодно, напрямую поручает своему генеральному прокурору прекратить это (расследование. — ИноТВ).

ПАТРИК ХИЛИ, политический редактор The New York Times: Это важный момент для Джеффа Сешнса и Рода Розенстайна. Они, особенно Род Розенстайн, ясно дали понять, что расследование Мюллера является законным, что оно должно продолжаться, что Роберту Мюллеру следует позволить выполнять свою работу. Так что президент, похоже, не считает это вмешательством. По его мнению, он может делать всё что угодно.

Как известно, он говорил о том, как президента Обаму «защищал» его генеральный прокурор Эрик Холдер. Но, Попи, у этого президента очень, мягко выражаясь, необычный взгляд на то, как использовать президентскую власть по отношению к своему генеральному прокурору. Это походит на настоящую тактику давления. И это должно стать тем самым моментом, когда Джефф Сешнс, возможно, обратившись к главе аппарата Белого дома Джону Келли и другим, должен спросить их, что им делать в ответ: переждать или же им нужно предпринять какие-либо действия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 августа 2018 года.