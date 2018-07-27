WSJ рассказала об «ужинах дружбы» наследника Рокфеллера и Бутиной

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в деятельности «незарегистрированного иностранного агента» Москвы, поддерживала контакт с наследником семейства Рокфеллеров Джорджем О’Нилом — младшим. Как выяснила The Wall Street Journal из материалов обвинения, по инициативе Бутиной американец организовал «ужин дружбы», на котором встретились представители России и консерваторы США.

В материалах по делу россиянки Марии Бутиной, которую американские власти считают «незарегистрированным иностранным агентом» Москвы, фигурирует наследник семьи Рокфеллеров — консерватор и публицист Джордж О’Нил — младший, сообщает The Wall Street Journal.

В документах по делу Бутиной, рассматриваемых в суде, утверждается, что обвиняемая обсуждала со своими влиятельными знакомыми из США идею проведения «ужинов дружбы», на которых можно было бы сводить россиян с «политически активными американцами». Среди последних и оказался неоднократно высказывавшийся за улучшение отношений с Россией О’Нил, который организовал подобный вечер в феврале 2017 года.

По данным обвинения, Бутина заверила американца, что администрация президента Владимира Путина «одобрила создание этого канала связи». «Всё, что нам было нужно, — это да от Путина. Всё остальное проще», — якобы заявила россиянка.

Как отмечает газета, сам О’Нил, хотя его ни в чём и не обвиняют, пока ситуацию никак не прокомментировал. В материалах расследования его имя и вовсе не упоминается. Однако, по мнению издания, вовлечённость наследника Рокфеллера может помочь получить представление о масштабах деятельности Бутиной в США.

Ранее в этом месяце, перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в одной из своих статей О’Нил писал, что Россия может быть «конструктивным партнёром», который в состоянии помочь США «положить конец войнам, на которые уходит слишком много ресурсов».

Обвинение утверждает, что спустя несколько дней после организованного Джорджем О’Нилом ужина Бутина отправила ему на электронную почту письмо с благодарностями: «Наша делегация всё никак не перестанет обсуждать ваш восхитительный ужин».

The Wall Street Journal поясняет, что 68-летний Джордж О’Нил — младший приходится правнуком Джону Д. Рокфеллеру — младшему. В последнее время наследник занимался антивоенными инициативами и выступал за проведение более умеренной внешней политики.