Tages-Anzeiger: новый недуг США — тревожное расстройство Трампа

В Америке растёт число граждан, испытывающих беспокойство и неуверенность в связи с политическим климатом в стране и, в частности, с президентством Дональда Трампа, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. Новая болезнь пока не получила статуса официального диагноза, но своё название у неё уже есть — «тревожное расстройство Трампа».

Всё большее число американцев нуждаются в психотерапии, потому что они страдают от «политического стресса», сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger. «Тревожное расстройство Трампа» — в США это выражение сегодня у всех на слуху.

Под этим подразумевается ощущение неуверенности, распространяющееся с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США и способное привести к серьёзным тревожным расстройствам, уверяет автор статьи.

Как сообщалось ранее по американскому телевидению, из-за этого всё больше людей в Америке нуждаются в терапии. Психологи по всей стране говорят о необычайно сильном увеличении числа пациентов с такими симптомами. Так, психолог Элизабет ЛаМотт рассказала, что её клиенты страдают от политического стресса: «Присутствует большая неуверенность по поводу потенциальных последствий решений президента и коллективный страх перед концом света». По её словам, это очень сбивает с толку и тревожит людей.

Характерно, что от нынешнего политического климата в США страдают не только противники Трампа, но и его сторонники, отмечает издание. Как рассказала психолог ЛаМотт, критики президента проявляют признаки беспокойства, очень схожие со страхами пациентов, воспитанных родителями с расстройством личности или недостаточной способностью к сопереживанию. С другой стороны, сторонники Трампа чувствуют себя изолированными в обществе или в кругу родственников, потому что из-за своих политических убеждений они часто сталкиваются с непониманием и ненавистью.

Другой американский психолог рассказал журналистам о том, что к нему обратился за помощью один из чиновников правительства Трампа, потому что его работа в Белом доме привела к ссоре с его либерально настроенной семьёй. Его родственники не поняли, как можно работать на Трампа. «Его дочь его возненавидела, а его жена в конце концов от него ушла, хотя в итоге он уволился», — рассказал психолог о своём пациенте.

Понятие «тревожное расстройство Трампа» впервые появилось в совместном эссе Гарвардской медицинской школы и Йельской школы медицины, которое было опубликовано в прошлом году, сообщается в статье. В тексте поясняется, что это тревожное расстройство связано с «избранием Дональда Трампа и образовавшимся в результате общественно-политическим климатом». Среди симптомов авторы исследования называют утрату контроля и состояние беспомощности, беспокойство о происходящем в стране и чрезмерно продолжительное пребывание в социальных сетях.

Как показал опрос, проведённый Американской психологической ассоциацией, более чем у половины опрошенных наблюдаются симптомы стрессовой реакции на президентство Трампа. С момента его избрания в 2016 году количество случаев тревожного состояния, вызванного политическим стрессом, увеличилось на 5%. В общей сложности, по оценкам психиатров, повышенную тревожность испытывают свыше 40 млн взрослых американцев.

Сторонники Трампа склонны рассматривать подобные страхи как душевный недуг, которым страдают только критики действующего американского президента, отмечает швейцарская газета. Пока что «тревожное расстройство Трампа» не является официальным диагнозом, однако ситуация может в скором времени измениться, считают американские психологи. Они зафиксировали рост проявлений политической ярости и страха в США, независимо от политической принадлежности людей, которые испытывают соответствующие симптомы. Сознательно или нет, американские психоаналитики связывают эту тенденцию с личностью Дональда Трампа, сообщает Tages-Anzeiger.