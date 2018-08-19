Американский сенатор: если бы Трамп был в «сговоре» с Москвой, об этом бы уже знал весь мир

Сенатор Тим Скотт не согласился с утверждением экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, что во время президентских выборов штаб Дональда Трампа «вступал в сговор» с Россией. По мнению политика, если бы доказательства подобного сотрудничества существовали в действительности, то уже давно были бы известны публике, передаёт The Hill.

Американский сенатор Тим Скотт отверг предположение экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, что во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп «вступил в сговор» с Россией. По словам политика, если бы подтверждения этому действительно существовали, то они уже бы давно стали достоянием общественности, передаёт The Hill.

«Если бы существовало хотя бы малейшее доказательство сговора президента с русскими, и у Бреннана было бы это доказательство, то об этом уже знал весь мир», — заявил Скотт в эфире Fox News.

В своей недавней статье для The New York Times Бреннан назвал «вздором» утверждения Трампа о том, что он не сотрудничал с российской стороной. При этом аргументация бывшего главы ЦРУ строилась вокруг публичных заявлений самого президента и сообщений СМИ о «связях» его предвыборного штаба с Москвой.

«То есть в своей колонке он среди прочего пишет, что публичные заявления президента намекают на сговор. По-моему, это смешно», — отметил Скотт.

Издание напоминает, что Трамп продолжает настаивать, что его штаб не взаимодействовал с Россией. Он неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, называя его «охотой на ведьм» и требуя его прекращения.