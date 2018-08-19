Американский сенатор: если бы Трамп был в «сговоре» с Москвой, об этом бы уже знал весь мир

Сенатор Тим Скотт не согласился с утверждением экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, что во время президентских выборов штаб Дональда Трампа «вступал в сговор» с Россией. По мнению политика, если бы доказательства подобного сотрудничества существовали в действительности, то уже давно были бы известны публике, передаёт The Hill.
Американский сенатор Тим Скотт отверг предположение экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, что во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп «вступил в сговор» с Россией. По словам политика, если бы подтверждения этому действительно существовали, то они уже бы давно стали достоянием общественности, передаёт The Hill.
«Если бы существовало хотя бы малейшее доказательство сговора президента с русскими, и у Бреннана было бы это доказательство, то об этом уже знал весь мир», — заявил Скотт в эфире Fox News.
В своей недавней статье для The New York Times Бреннан назвал «вздором» утверждения Трампа о том, что он не сотрудничал с российской стороной. При этом аргументация бывшего главы ЦРУ строилась вокруг публичных заявлений самого президента и сообщений СМИ о «связях» его предвыборного штаба с Москвой.
«То есть в своей колонке он среди прочего пишет, что публичные заявления президента намекают на сговор. По-моему, это смешно», — отметил Скотт.
Издание напоминает, что Трамп продолжает настаивать, что его штаб не взаимодействовал с Россией. Он неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, называя его «охотой на ведьм» и требуя его прекращения.
Экипаж команды «Тойота» в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Казуки Накаджими стал победителем третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «6 часов Сильверстоуна», который прошёл в Великобритании.
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матча четвёртого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» ещё хуже, чем разбирательства, которые устраивали американские власти во времена маккартизма.
Президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что совместный с Минобороны проект по созданию нового транспортного самолёта на замену Ан-124 «Руслан» начнётся в 2018 году.
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поступок украинского защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива, который не повернулся в сторону флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти страны объявляют о прекращении огня в противостоянии с движением «Талибан»*, которое может продлиться три месяца, если члены группировки ответят согласием на данное предложение.
Американский президент Дональд Трамп подверг критике газету The New York Times за статью о том, что данные советником Белого дома Доном Макганом показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США делают из него «крысу».
Экипаж российской команды G-Drive Racing под управлением россиянина Романа Русинова и французов Андреа Пиццитолы и Жан-Эрика Верня одержал победу на четвёртом этапе Европейской серии Ле-Ман (ELMS) в Великобритании.