Bloomberg: Кремль по-прежнему делает ставку на Трампа, игнорируя новые санкции

Невзирая на новые американские санкции, в Кремле не спешат критиковать администрацию Трампа, отмечает Bloomberg. Чтобы нивелировать возможный негативный эффект, Россия ещё весной резко сократила вложения в американские гособлигации. А на следующей неделе у Москвы и Вашингтона появится новая возможность восстановить отношения, когда их советники по национальной безопасности встретятся в Женеве, говорится в статье.

Даже после того, как на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против России, которые привели к обвалу рубля, Кремль продолжает «делать ставку на Трампа», пишет Bloomberg. У российских чиновников в верхах «нет претензий» к Трампу, сообщается в статье со ссылкой на неназванные источники в «высокопоставленных кругах» . Наоборот, в Кремле надеются, что президент США сможет выполнить свои обещания и наладить двусторонние отношения, или хотя бы воспрепятствовать давлению конгресса, который пытается протолкнуть ещё более жёсткие санкции.

«Кремль понимает логику Трампа и то, что реакция рынков и общественности чрезмерна, поскольку ничего страшного не произошло. Все понимают, что Трамп должен был отреагировать на эти действия Конгресса и для него важно их затормозить», — заявил Андрей Кортунов, глава российского Совета по международным делам при администрации президента.

Пока Россия воздерживается от принятия ответных мер, ограничившись «гневной риторикой» после введения новых американских санкций. Москва «выжидает», чтобы посмотреть, как осенью пройдут дебаты по внесённому в сенат законопроекту о введении более масштабных ограничений, полагает Bloomberg. «Учитывая, что между лидерами двух стран установились дружеские личные отношения, а контакты между ними, видимо, будут продолжаться, Кремль уверен, что Трамп действительно хочет возродить отношения, если ему удастся получить в Вашингтоне благоприятную политическую возможность», — отмечается в статье.

Но хотя российские власти всё ещё «продолжают верить в Трампа», они в то же время потихоньку «окапываются», пытаясь укрепить свои позиции, пишет Bloomberg. Российские официальные лица «всё больше убеждаются» в том, что хотя масштабы российской экономики и стремление Трампа к более дружественным отношениям способны на какое-то время защитить её от разрушительных санкций (подобных тем, которые были введены американцами против Ирана), однако финансовая и экономическая изоляция страны может затянуться на годы и ещё больше усилиться, сообщается в статье.

Поэтому Кремль «изо всех сил пытается не отстать» от быстро меняющихся веяний политики Вашингтона, в то время как многие «инсайдеры» сетуют на то, насколько непредсказуемыми становятся действия США, подчёркивают авторы. «С учётом антироссийской истерии, которая охватила США уже давно, а сейчас приобрела невиданные масштабы, мы должны исходить из неизбежности постоянного расширения американских санкционных списков», — заявил, в частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя недавнее расширение американских санкций в отношении Северной Кореи.

После июльского саммита в Хельсинки, который проходил «в тёплой атмосфере», представители российских властей питали оптимизм в отношении будущей политики Вашингтона — однако после недавних действий США «вся эйфория улетучилась», отмечается в статье. После того как группа сенаторов внесла законопроект о введении новых жёстких санкций, в том числе в отношении российского внешнего долга и госбанков, курс рубля вновь начал падать, а премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил введение новых ограничительных мер с «объявлением войны» в экономической сфере, напоминает Bloomberg.

После новой серии санкций в августе рубль упал до двухлетнего минимума, в результате чего Центральный банк РФ был вынужден приостановить покупку иностранной валюты для восстановления российского резервного фонда. Кремль публично посетовал, что Вашингтон отходит от «сложного, но конструктивного» тона встречи в Хельсинки, однако пока воздержался от каких-либо ответных мер. «Мы воспринимаем эти действия с пониманием, учитывая тяжёлую политическую обстановку в США. Но терпение, конечно, не бесконечно», — прокомментировал в интервью Bloomberg директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

По мнению Андрея Кортунова из Совета по международным делам, Кремль надеется, что санкции Госдепартамента позволят ослабить давление сената, требующего ввести более жёсткие санкции, и в определённой мере обеспечат условия для улучшения отношений после ноябрьских промежуточных выборов в США. «Мы не спешим критиковать администрацию, и мы не думаем, что Трамп все испортил», — цитирует Bloomberg заявление Кортунова.

На следующей неделе у обеих сторон будет возможность восстановить отношения, когда их советники по национальной безопасности встретятся в Женеве, отмечается в статье. Однако Кремль «не намерен рисковать», подчёркивает Bloomberg: на фоне растущих опасений по поводу введения санкций Россия ещё весной резко сократила вложения в американские гособлигации. И даже при том, что цены на нефть в этом году выросли, правительство продолжает уделять пристальное внимание сокращению дефицита бюджета и зависимости от иностранных инвесторов для его финансирования. «Мы готовы ко всему. Власти проявляют особую осторожность, чтобы быть готовыми к любому повороту событий», — заверил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Рейтинги Путина на данный момент упали на фоне «ряда непопулярных мер жёсткой экономии», но Кремль не смягчает своей позиции, говорится в статье. По мнению авторов, российские власти сейчас стремятся «ужать расходы» до такой степени, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет, даже если цена на нефть упадёт до $50 за баррель (что вдвое меньше, чем требовалось четыре года назад). России теперь пришлось во многом отказаться от надежд на частные инвестиции ради реализации более крупных государственных проектов, пишет Bloomberg.

Центральный банк и Министерство финансов России сейчас «ведут себя гораздо более консервативно, чем они действовали бы в другой ситуации», отметил в беседе с корреспондентом Анатолий Аксаков. По мнению ряда экономистов, одним из результатов подобного подхода становится то, что цель Кремля «придать импульс нестабильной экономике» выглядит всё менее реалистичной. «Для нас наступила новая эра. Санкции останутся надолго. Мы как марионетки на верёвочках. Мы полностью в их руках», — заключил в интервью Bloomberg Павел Медведев, занимающий пост финансового омбудсмена при Ассоциации российских банков.