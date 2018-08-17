CNBC: США заставят компании России и Китая раскошелиться за «незаконные» поставки Пхеньяну

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении китайской логистической фирмы и её сингапурского филиала, а также российской компании «Профинет» и лично её гендиректора Василия Колчанова, пишет CNBC. Американские власти считают, что они «способствовали незаконным поставкам и обеспечивали источники дохода для Северной Кореи».

В среду 15 августа американский Минфин анонсировал новые меры в отношении китайских и российских компаний, которые, по словам ведомства, «способствуют незаконным поставкам» в Северную Корею, сообщает CNBC.

Санкции будут приняты в отношении трёх компаний и отдельного человека, среди них —китайская логистическая фирма и её сингапурский филиал, а также российская «Профинет» и её генеральный директор Василий Колчанов.

США, ведущие сейчас торговую войну с Китаем, всё ещё продолжают оказывать давление и на Пхеньян и настаивают на его ядерном разоружении. «Министерство оставляет в силе действующие санкции в отношении Северной Кореи, а также предпримет меры, чтобы заблокировать и обозначить в санкционном списке компании, порты и суда, которые способствуют незаконным поставкам и обеспечивают источники дохода для Северной Кореи», — заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

В министерстве уверены, что китайская компания Dalian Sun Moon Star вместе со своим сингапурским филиалом SINSMS с помощью поддельных документов перевозили в КНДР алкоголь и табак в обход санкций США и ООН. Российская «Профинет», как утверждается, предоставляла северокорейским судам портовые услуги, включая дозаправки топливом, хотя «её сотрудники знали о нефтяных санкциях в отношении Северной Кореи».

Как напоминает портал, ограничение поставок нефти в КНДР — главный приоритет для США, а российские и китайские компании этим усилиям якобы мешают.