CNBC: США заставят компании России и Китая раскошелиться за «незаконные» поставки Пхеньяну

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении китайской логистической фирмы и её сингапурского филиала, а также российской компании «Профинет» и лично её гендиректора Василия Колчанова, пишет CNBC. Американские власти считают, что они «способствовали незаконным поставкам и обеспечивали источники дохода для Северной Кореи».
В среду 15 августа американский Минфин анонсировал новые меры в отношении китайских и российских компаний, которые, по словам ведомства, «способствуют незаконным поставкам» в Северную Корею, сообщает CNBC.
Санкции будут приняты в отношении трёх компаний и отдельного человека, среди них —китайская логистическая фирма и её сингапурский филиал, а также российская «Профинет» и её генеральный директор Василий Колчанов.
США, ведущие сейчас торговую войну с Китаем, всё ещё продолжают оказывать давление и на Пхеньян и настаивают на его ядерном разоружении. «Министерство оставляет в силе действующие санкции в отношении Северной Кореи, а также предпримет меры, чтобы заблокировать и обозначить в санкционном списке компании, порты и суда, которые способствуют незаконным поставкам и обеспечивают источники дохода для Северной Кореи», — заявил глава Минфина Стивен Мнучин.
В министерстве уверены, что китайская компания Dalian Sun Moon Star вместе со своим сингапурским филиалом SINSMS с помощью поддельных документов перевозили в КНДР алкоголь и табак в обход санкций США и ООН. Российская «Профинет», как утверждается, предоставляла северокорейским судам портовые услуги, включая дозаправки топливом, хотя «её сотрудники знали о нефтяных санкциях в отношении Северной Кореи».
Как напоминает портал, ограничение поставок нефти в КНДР — главный приоритет для США, а российские и китайские компании этим усилиям якобы мешают.
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