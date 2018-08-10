Times: ООН поможет Северной Корее, где из-за жары голодающих жителей призывают экономить каждую каплю воды

Организация Объединённых Наций планирует оказать гуманитарную помощь Северной Корее из-за больших потерь Пхеньяна в урожае, вызванных сильной жарой и засухой, и масштабного голода в стране, сообщает The Times. В свою очередь, власти КНДР призвали своих граждан «проявить патриотический энтузиазм» и «беречь каждую каплю воды», добавляет издание.

ООН намерена предоставить гуманитарную помощь Северной Корее, власти которой призывают население «беречь каждую каплю воды» в связи с суровой засухой, сообщает журналист The Times Диди Танг. Сельскохозяйственные культуры гибнут в КНДР из-за сильной жары, которая охватила большую часть северного полушария. На прошлой неделе температура в Пхеньяне достигла рекордной отметки +37,8 °С.

По данным официального печатного органа Трудовой партии Кореи, крайне высокая температура и засуха начали сказываться на растительных культурах, включая рис и пшеницу, в провинции Хванхэдо и других районах. Газета также призвала северокорейских граждан «проявить их патриотический энтузиазм» и «беречь каждую каплю воды». При этом, по данным ООН, около 10 млн жителей Северной Кореи страдают от недоедания, отмечает автор материала.

Пхеньян утверждает, что принимает меры по смягчению воздействия жары на растительные культуры. Согласно государственному северокорейскому новостному агентству KCNA, в стране ремонтируется оросительное оборудование и строятся колодцы и резервуары для орошения сельхозугодий.

В ответ на сообщения о недоедании и засухе Совбез ООН одобрил новые правила оказания гуманитарной помощи, предложенные США, которые позволят гуманитарным группам вести свою работу в Северной Корее, не нарушая экономические санкции против Пхеньяна. В свою очередь, Сеул надеется, что шаги ООН могут стать «шансом для решения реальных проблем в гуманитарной работе в Северной Корее и активизации помощи со стороны международного сообщества».

Южная Корея готова предоставить через Международный чрезвычайный детский фонд ООН и Всемирную продовольственную программу $8 млн на гуманитарную помощь Пхеньяну, в том числе на еду и вакцины. В прошлом году эта программа была приостановлена из-за напряжённости на Корейском полуострове, резюмирует автор The Times.