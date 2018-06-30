NBC: разведка США считает, что Ким Чен Ын втайне увеличил производство ядерного топлива

Разведслужбы Соединённых Штатов считают, что Северная Корея за последние месяцы увеличила производство топлива для ядерного оружия на нескольких секретных объектах, сообщает NBC со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Эти данные американской разведки, похоже, идут вразрез с настроениями, выраженными американским президентом Дональдом Трампом, который после исторической встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшейся 12 июня, написал в Twitter о том, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.

Между тем аналитики из ЦРУ и других разведслужб считают иначе, пишет издание со ссылкой на нескольких официальных лиц, которые пообщались с NBC на условиях анонимности. По их мнению, северокорейский «режим» пытается добиться от администрации Трампа как можно большего количества уступок, при этом он не хочет отказываться от ядерного оружия, поскольку считает его крайне важным для своего выживания.

Как заявили пятеро официальных лиц США, в последние месяцы в то самое время, когда обе стороны занимались вопросами дипломатии, Северная Корея наращивала производство обогащённого урана для ядерного оружия.

КНДР и Соединённые Штаты, напоминает NBC, на прошедшем недавно саммите договорились «работать в направлении» денуклеаризации Корейского полуострова, однако пока никакой особой сделки заключено не было. Между тем по приказу Трампа американские военные отменили учения на полуострове, что стало серьёзной уступкой Ким Чен Ыну.