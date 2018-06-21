Le Figarо: ради сближения с США Пхеньян отказывается от антиамериканской пропаганды

После встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Сингапуре в Северной Корее стремительно сокращается количество антиамериканской пропаганды, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, из туристических сувенирных лавок уже исчезли открытки, содержащие антиамериканский посыл. Кроме того, изменили свою тематику пропагандистские плакаты на улицах Пхеньяна.

«Жесты Северной Кореи , направленные на ослабление напряжения в отношениях в США, принимают неожиданные формы», пишет Le Figaro, имея в виду новую инициативу властей Пхеньяна по снятию с продажи туристических сувениров, содержащих антиамериканскую пропаганду.

Как напоминает издание, в столице Северной Кореи, а также в Демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей иностранные посетители традиционно участвуют в «туристическом аттракционе», посещая сувенирные лавки, где можно приобрести женьшень, местные алкогольные напитки, а также открытки с политическим содержанием, «вдохновлённые пропагандистскими афишами коммунистического режима». До недавнего времени большинство из таких открыток содержали антиамериканские лозунги или призывы противостоять «провокативным ядерным военным манёврам США».

По сообщениям представителя туроператора Young Pioneer Tours, спустя три дня после сингапурской встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, туристическая группа, отправившаяся в демилитаризованную зону, заметила изменения в ассортименте товаров — открытки, содержавшие антиамериканские надписи, исчезли. По словам директора туристической компании Koryo Tour, эти «безделицы» были крайне популярны, хотя и не очень изящны.

«Запрет этих сувениров — один из наиболее наглядных признаков смены тона со стороны Пхеньяна», — полагает издание.

Кроме того, как сообщается в статье, с площади Ким Ир Сена в Пхеньяне пропали все плакаты с лозунгами, направленными против США, столь характерными для северокорейской пропаганды. Их место теперь занимают изображения, посвящённые достижениям науки и сельского хозяйства.