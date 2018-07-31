Washington Post: американская разведка заявила о том, что КНДР строит новые ракеты

Согласно данным американской разведки, Северная Корея на одном из своих объектов строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. По имеющейся информации, Пхеньян в настоящее время ведёт работу над созданием одной или двух МБР.
Американские разведслужбы зафиксировали признаки того, что КНДР строит новые ракеты на фабрике, где создавались первые северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные долететь до Соединённых Штатов, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
Свежеполученные доказательства, в том числе сделанные за последние несколько недель снимки со спутников, указывают на то, что в настоящее время ведётся работа по производству как минимум одной, а возможно, и двух жидкостных МБР.
Данная новость стала последней демонстрацией продолжающейся активности на ядерных и ракетных объектах Северной Кореи, причём наблюдается она в то самое время, когда Пхеньян ведёт переговоры с США по поводу своих вооружений.
Хотя новые разведданные и не говорят о том, что КНДР расширяет свой военный потенциал, однако они демонстрируют, что даже после опубликованного в Twitter заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Северная Корея больше не представляет собой ядерную угрозу, работы по передовым вооружениям в этой стране всё ещё продолжаются.
Как напоминает издание, на прошлой неделе на слушаниях в сенате США госсекретарь Майк Помпео признал, что северокорейские заводы продолжают производить топливо для ядерного оружия. Но тогда он не стал отвечать на вопрос о том, строит ли Пхеньян новые ракеты.
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