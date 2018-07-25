NZZ: Пхеньян призвал северных корейцев «затянуть потуже пояса» из-за наступления голода

Власти Северной Кореи заявили об угрозе голода в стране и призвали народ «затянуть потуже пояса», сообщает Neue Zürcher Zeitung. Более 10 млн северных корейцев страдают от хронического недоедания из-за низкой урожайности и дефицита продуктов питания. Импорт иностранного продовольствия в КНДР затруднён санкциями США и ООН, остающимися в силе даже после встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, добавляет издание.

Северокорейская пресса, которая обычно обещает населению «золотые горы», сообщила об угрозе голода в стране, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Корина Галль. Как заявил главный рупор правящей партии КНДР, население должно готовиться к тому, чтобы «затянуть потуже пояса», и напомнил о «трудном походе» 1990-х годов — массовом голоде, унёсшем жизни около 2,5 млн северных корейцев.

Как отмечет автор, хроническое недоедание — это распространённое явление в КНДР. Особенно оно затрагивает маленьких детей. Каждый пятый северокорейский ребёнок страдает от недоедания. Международный чрезвычайный детский фонд ООН опасается, что от голода особо сильно могут пострадать 60 тысяч детей. Для того чтобы оказать помощь, Всемирная продовольственная программа ООН направляет 500 тысячам детей, беременным и кормящим матерям кексы, обогащённые жизненно важными веществами. «Однако это капля в море: по данным ООН, из 25 млн жителей Северной Кореи в общей сложности от недоедания страдают 10,3 млн человек», — отмечает автор материала.

Лишь 15-20% территории страны пригодны для сельского хозяйства, поэтому особенно перед урожаями наблюдается нехватка продуктов. В год Северная Корея испытывает дефицит импорта зерновых в один миллион тонн, плохая погода ещё больше усугубляет положение. При этом КНДР не может покрывать дефицит посредством импорта, как другие страны. Даже через полтора месяца после встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа санкции США и ООН против Пхеньяна остаются в силе, поясняет Галль.

Благотворительные организации сообщают о проблемах в доставке важной медицинской аппаратуры, лекарств и продуктов питания в Северную Корею. «Из-за сбоев в работе банков санкции имеют серьёзные последствия для наших операций», — заявили представители Всемирной продовольственной программы. Также имеются транспортные проблемы. Например, владельцы кораблей отказываются отправлять их в Северную Корею.

Общий политический климат оказывает влияние на спонсоров. Уже несколько лет благотворительные программы ООН и частных организаций страдают от недостатка финансирования из-за того, что помощь КНДР «политически непривлекательна». До конца года Всемирная продовольственная программа нуждается в $17,6 млн, в противном случае она вынуждена будет урезать свою помощь, резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.