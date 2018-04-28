Das Erste: Россия намерена поучаствовать в экономическом и инфраструктурном сближении Северной и Южной Кореи

Россию следует допустить к участию в мирном процессе между Северной и Южной Кореей наряду с Китаем, США и Японией, заявил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов. По словам чиновника, традиционный формат шести стран «оптимален и безальтернативен», кроме того, Кремль готов помочь Пхеньяну и Сеулу в совместных экономических и инфраструктурных проектах.

Москва «настаивает» на своём участии в решении конфликта между Северной и Южной Кореей, сообщает Das Erste. Традиционный формат шести участников в составе России, Китая, США, Японии и двух Корей «оптимален и безальтернативен», заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. По его словам, Москва может оказать поддержку в развитии совместных экономических и инфраструктурных проектов Северной и Южной Кореи. При этом дальнейшие шаги по примирению между США, Южной Кореей и Пхеньяном требуют «много времени и терпения», отметил чиновник.

В свою очередь, Иран приветствовал встречу между Ким Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином как «важный шаг в сторону глобального перемирия». «Эта встреча открыла новую главу в политике разрядки в мире», — заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми. При этом Иран посоветовал президенту США Дональду Трампу «держаться в стороне» от этого процесса. «Американское правительство доказало в ядерной сделке с Ираном, что оно не соблюдает международных соглашений и поэтому не заслуживает доверия», — подчеркнул Гасеми. По этой причине дальнейшие шаги должны остаться только делом Северной и Южной Кореи.

Израиль также назвал соглашение об отказе от ядерного оружия в Корее «важным сигналом для Ближнего Востока». «Очень хорошо, что северные корейцы отказываются от ядерного оружия. Это будет хорошо и для нашего региона, потому что здесь есть связь», — заявил глава израильской разведки Израиль Кац. По его мнению, это укрепит Трампа в намерении вести переговоры о ядерной сделке с Ираном. «Сейчас у него будет больше власти в отношении Ирана, и возможно, он убедит ЕС не быть слабым звеном в коалиции», — добавил политик. В свою очередь, северокорейские СМИ назвали роль Ким Чен Ына в установлении соглашения с Южной Кореей «бессмертным достижением». По их словам, между главами обеих корейских государств прошли «честные и сердечные переговоры».