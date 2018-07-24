CNN: Ким верен слову — Пхеньян начал разбирать полигон для испытаний МБР

Судя по спутниковым снимкам, Северная Корея начала демонтаж объектов на полигоне Сохэ, где страна проводила испытания своих межконтинентальных баллистических ракет, сообщает CNN. Хотя это вряд ли можно назвать большим шагом в сторону ядерного разоружения, этот жест всё равно важен и свидетельствует о том, что Ким Чен Ын готов выполнять свои обещания, отмечает канал.

Мы также следим за развитием событий с программой межконтинентальных ракет в Северной Корее и, возможно, только лишь возможно, за новым шагом к ядерному разоружению. Группа наблюдателей утверждает, что на этом спутниковом снимке видно, как Пхеньян начал разбирать некоторые части своего главного полигона, на котором он проводил испытания ракет.

Александра Филд сейчас находится в Сеуле, в Южной Корее. Александра, расскажите нам об этих снимках и скажите, правда ли, что есть признаки избавления от ядерного оружия?

АЛЕКСАНДРА ФИЛД, корреспондент CNN: Конечно, Сирилл. Перед вами представлены снимки космодрома Сохэ — это главный полигон, который, как считается, сыграл очень важную роль в северокорейской программе разработки межконтинентальных баллистических ракет. Как полагают эксперты, по изображениям можно отсмотреть активность за последние пару дней: идёт демонтаж некоторых объектов на полигоне, включая различные помещения, где проходили разработки и испытания ракет-носителей и двигателей для ракет и МБР.

Да, судя по снимкам, всё действительно выглядит так, будто Пхеньян делает шаг в правильном направлении. Но как утверждают аналитики, шаг этот нельзя назвать существенным в плане непосредственно ядерного разоружения, поскольку ранее Северная Корея всё-таки заявляла, что она уже успешно выстроила свою ядерную программу и разработала ядерное оружие. Естественно, при таком раскладе испытательные полигоны не так уж и нужны.

Впрочем, при этом эксперты утверждают, что это большой шаг вперёд, с дипломатической точки зрения, потому что он поможет Северной Корее продолжить переговоры с США в такой критический момент, когда Америка и сам президент Трамп выражают всё большую озадаченность относительно того, как медленно продвигается обсуждение вопроса ядерного разоружения. Демонтаж объектов, который, как видно, сейчас происходит на полигоне, станет доказательством того, что Ким Чен Ын выполняет одно из обещаний, которые он дал в Сингапуре: разобрать полигон, где проводились испытания (ракетных. — ИноТВ) двигателей в Северной Корее.

Так что, конечно, этот шаг можно воспринять как свидетельство того, что Северная Корея верна своему слову и хочет продолжать переговоры с США. Повторюсь, Сирилл, всё это происходит именно в тот момент, когда мы немало говорим о недовольстве медленным продвижением переговоров с Северной Кореей и об отсутствии каких-то видимых доказательств прогресса в договорённостях по тому, какие меры могут быть приняты, чтобы добиться реального ядерного разоружения.

Ну что ж, шаг за шагом — посмотрим, дойдём ли мы, куда нужно.

Александра Филд, Сеул.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 июля 2018 года.