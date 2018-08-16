Wall Street Journal Оригинал

WSJ: США наказали компании из России и Китая за помощь Пхеньяну в обходе санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США ввели санкции против российской и китайских компаний, которые занимались незаконными поставками в Северной Корее, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, ссылаясь на заявление министра финансов США Стивена Мнучина, США будут укреплять существующие санкции в отношении Северной Кореи и не позволят компаниям, портам и судам осуществлять незаконные поставки, являющиеся источником доходов для Пхеньяна.
WSJ: США наказали компании из России и Китая за помощь Пхеньяну в обходе санкций
Reuters
США ввели санкции против российской и китайских компаний, которые занимались незаконными поставками в Северной Корее, сообщает The Wall Street Journal.
 
В США всё больше опасаются по поводу того, что Китай и Россия недостаточно строги при соблюдении мер против Северной Кореи, и тем самым они ослабляют давление, оказываемое на Ким Чен Ына.
 
Министр финансов США Стивен Мнучин в среду заявил, что США будут укреплять существующие санкции в отношении Северной Кореи и не позволят компаниям, портам и судам осуществлять незаконные поставки, являющиеся источником доходов для Пхеньяна.
 
«Тактики по обходу санкций, которые используют организации, базирующиеся в Китае, Сингапуре и России, запрещены законом США, и все стороны судоходной отрасли несут ответственность за их соблюдение, иначе они могут подвергнуться серьёзным рискам», — отметил Мнучин.
 
Как утверждает американское издание, санкции министерства финансов США коснулись китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co., а также Sinsms Pte. Ltd., базирующейся в Сингапуре. В министерстве утверждают, что они вместе работали над тем, чтобы облегчить незаконные поставки в Северную Корею с использованием поддельных транспортных документов, включая экспорт алкогольной продукции и табачных изделий.
 
Под санкции попала также российская компания Profinet Pte. Ltd. и её генеральный директор Василий Колчанов, которые, по мнению министерства, по меньшей мере шесть раз предоставляли услуги для судов с флагами КНДР и продолжали это делать даже после того, как сотрудники узнали о введении нефтяных санкциях против Северной Кореи.
 
«Администрация США пытается предупредить эти компании о том, что против них будут введены санкции, если они будут вести дела с Северной Кореей, и в то же время она сообщает Пхеньяну, что, пока идут переговоры, ограничительные меры остаются в силе», — считает Питер Харрелл, занимавшийся санкционной политикой в администрации Барака Обамы.
 
По его словам, пока Северная Корея не сократит свой арсенал ядерного оружия, «санкции против неё сняты не будут», пишет The Wall Street Journal.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
Ким Чен Ын Китай Россия санкции Северная Корея судно США экспорт ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров