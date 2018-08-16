WSJ: США наказали компании из России и Китая за помощь Пхеньяну в обходе санкций

США ввели санкции против российской и китайских компаний, которые занимались незаконными поставками в Северной Корее, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, ссылаясь на заявление министра финансов США Стивена Мнучина, США будут укреплять существующие санкции в отношении Северной Кореи и не позволят компаниям, портам и судам осуществлять незаконные поставки, являющиеся источником доходов для Пхеньяна.

США ввели санкции против российской и китайских компаний, которые занимались незаконными поставками в Северной Корее, сообщает The Wall Street Journal.

В США всё больше опасаются по поводу того, что Китай и Россия недостаточно строги при соблюдении мер против Северной Кореи, и тем самым они ослабляют давление, оказываемое на Ким Чен Ына.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду заявил, что США будут укреплять существующие санкции в отношении Северной Кореи и не позволят компаниям, портам и судам осуществлять незаконные поставки, являющиеся источником доходов для Пхеньяна.

«Тактики по обходу санкций, которые используют организации, базирующиеся в Китае, Сингапуре и России, запрещены законом США, и все стороны судоходной отрасли несут ответственность за их соблюдение, иначе они могут подвергнуться серьёзным рискам», — отметил Мнучин.

Как утверждает американское издание, санкции министерства финансов США коснулись китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co., а также Sinsms Pte. Ltd., базирующейся в Сингапуре. В министерстве утверждают, что они вместе работали над тем, чтобы облегчить незаконные поставки в Северную Корею с использованием поддельных транспортных документов, включая экспорт алкогольной продукции и табачных изделий.

Под санкции попала также российская компания Profinet Pte. Ltd. и её генеральный директор Василий Колчанов, которые, по мнению министерства, по меньшей мере шесть раз предоставляли услуги для судов с флагами КНДР и продолжали это делать даже после того, как сотрудники узнали о введении нефтяных санкциях против Северной Кореи.

«Администрация США пытается предупредить эти компании о том, что против них будут введены санкции, если они будут вести дела с Северной Кореей, и в то же время она сообщает Пхеньяну, что, пока идут переговоры, ограничительные меры остаются в силе», — считает Питер Харрелл, занимавшийся санкционной политикой в администрации Барака Обамы.

По его словам, пока Северная Корея не сократит свой арсенал ядерного оружия, «санкции против неё сняты не будут», пишет The Wall Street Journal.