NTD: Ким держит слово — Пхеньян начал возвращать США останки погибших 60 лет назад солдат

Президент США Дональд Трамп поблагодарил в Twitter главу Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что Пхеньян начал выполнять обещание о возвращении на родину останков американских солдаты. По оценкам, на территории Корейского полуострова до сих пор находятся останки около 5300 американцев, погибших во время военных действий более 60 лет назад, передаёт NTD.

55 гробов с наброшенными сверху американскими флагами прибыли в гавань Пёрл-Харбор на Гавайях. В них — останки, которые, как предполагается, принадлежат американским солдатам, погибшим в Корейской войне 60 лет назад. Останки передала США Северная Корея в соответствии с договорённостями, которых достигли на саммите Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

ФИЛИПП ДЭВИДСОН, командующий морскими силами США: Из около 7700 американцев, пропавших без вести в Корейской войне, останки около 5300, как предполагается, по-прежнему остаются в Северной Корее. Если репатриации будут продолжаться, то это принесёт облегчение семьям и позволит нации воздать должное павшим героям.

Торжественную церемонию посетил вице-президент США Майк Пенс.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Некоторые называют Корейскую войну «забытой войной». Но сегодня мы доказали, что этих героев никогда не забудут. Сегодня наши ребята вернулись домой.

На прошлой неделе КНДР передала эти останки Южной Корее. После этого их отправили на Гавайи. Теперь в лаборатории Департамента обороны Пёрл-Харбора начинается длительный и трудоёмкий процесс идентификации тел. Между тем Дональд Трамп в своём Twitter поблагодарил главу Северной Кореи.

Исторический саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном прошёл 12 июня в Сингапуре. Главной темой встречи была денуклеаризация Корейского полуострова. При этом американский президент также добился обещания, что всех погибших военных репатриируют на родину.

Дата выхода в эфир 02 августа 2018 года.