WSJ: США заподозрили Россию в том, что она в обход санкций ООН принимает северокорейских рабочих

Россия позволяет тысячам новых северокорейских рабочих въезжать в страну и выдаёт им разрешения на работу, пишет The Wall Street Journal. По мнению официальных лиц США, подобные действия Москвы, возможно, нарушают действующие против Пхеньяна санкции ООН, которые нацелены на то, чтобы пресечь приток наличности в КНДР и вынудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Совет Безопасности ООН в сентябре прошлого года запретил странам выдавать новые разрешения на работу северокорейцам, однако организация позволила оставить в силе ряд существовавших трудовых контрактов.

С момента введения запрета более 10 тыс. северокорейских рабочих были зарегистрированы в России, пишет издание со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ. При этом как минимум 700 новых разрешений на работу были выданы северокорейцам в этом году, указывает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Минтруда.

Введённый для граждан КНДР запрет на работу за рубежом был частью широкого спектра санкций. Цель этой инициативы заключается в том, чтобы лишить «режим северокорейского лидера Кич Чен Ына» важного источника поступления доходов. По словам официальных лиц США и ООН, большинство денег, зарабатываемых северокорейцами за границей, в конечном итоге оказываются в правительственной казне Пхеньяна. При этом сами рабочие трудятся в ужасных условиях.

Издание, ссылаясь на данные российских властей, пишет, что ряд компаний, нанимающих северокорейцев, являются совместными предприятиями со структурами КНДР. Всё это также нарушает санкции ООН, которая ввела запрет на любые совместные предприятия и на любое сотрудничество с компаниями и гражданами Северной Кореи.

Санкции привели к сокращению общего числа работающих за рубежом северокорейцев, однако, по словам официальных лиц США, в случае с Россией и Китаем эти показатели не сократились.

В настоящее время чиновники ООН проверяют эту информацию на предмет возможных нарушений ограничительных мер, поскольку последние имеют ряд исключений.

Как сообщает The Wall Street Journal, МВД и МИД России отказались давать комментарии по этому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявляло, что Москва признаёт введённые против Пхеньяна санкции ООН.