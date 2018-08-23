Художник Time объяснил, почему затопил Овальный кабинет вместе с Трампом

На новой обложке журнала Time Овальный кабинет затоплен, а Дональд Трамп держится на поверхности воды над президентским креслом. По словам автора работы художника Тима О’Брайена, создавшего до этого ещё две обложки из этой серии, после обрушившихся на Белый дом скандалов помещать Трапма за стол было бы «слишком смешно или, наверное, страшно».

К выпуску от 3 сентября 2018 года редакция Time подготовила для своих читателей нечто особенное и отчасти уже знакомое. Художник Тим О’Брайен, который уже на протяжении почти 30 лет создаёт обложки для журнала, представил третью работу из серии с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете.



Как отмечает Time, за последнюю неделю американскому лидеру пришлось столкнуться с целым рядом новых проблем. Так, среди прочего бывший адвокат президента заявил, что во время предвыборной кампании 2016 года президент через него платил женщинам за молчание о романах, которые они крутили с будущим лидером.

Если на первых двух обложках глава Белого дома изображён сидящим за столом, несмотря на бушующий вокруг него сильный ветер, символизирующий все проблемы его президентства, то в новой работе художник отразил сомнения относительно того, сможет ли Трамп удержать своё кресло. На третьей обложке, получившей название In Deep («На глубине»), Овальный кабинет практически полностью затоплен, и президент держится на поверхности воды, над своим столом. «Я подумал, что по-прежнему видеть его в кресле будет слишком смешно или, наверное, страшно. Но если он наверху, то кажется, что он всё ещё борется, несмотря на усугубляющиеся проблемы», — прокомментировал О’Брайен.



Как вспоминает художник, когда он работал над первой обложкой из этой серии в феврале 2017 года, он думал, что весь хаос президентства Дональда Трампа долго не продлится. Но по мере того как Белый дом захлёстывали волны скандальных новостей, О’Брайен стал приходить к выводу, что метафора шторма очень меткая.