Fox News: вердикт Манафорту — не улика против Трампа, но вопрос об импичменте будет решать конгресс

Присяжные вынесли обвинительный вердикт бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Тем временем свою вину признал бывший адвокат президента США Майкл Коэн, заявивший, что платил женщинам по указке Трампа. Как отмечают гости телеканала Fox News, юридически эти события не могут повредить Трампу, но в данном случае политика перевешивает правовой аспект.
Что вы можете сказать по поводу того, что сегодня эти люди были признаны виновными?
ЭНТОНИ СКАРАМУЧЧИ, бывший директор по связям с общественностью Белого дома: Я всей душой сочувствую их родным. Думаю, очевидно, что для них это катастрофа. Но что касается президента, по-моему, мэр Джулиани окажется прав: от обоих (уголовных. — ИноТВ) дел президент защищён. Так что те, кто ищет здесь неопровержимую улику, которая уничтожит президента… Её нет ни в одном из этих двух дел!
Посмотрим, что будет в докладе Роберта Мюллера. Но ясно, что предъявить обвинения действующему президенту он не может. Так что даже в ситуации Мюллера… Вероятно, он составит доклад и представит его конгрессу. И тогда уже конгресс — в зависимости от того, кто будет его контролировать — решит, что будет дальше.
Вопрос в том, что… И президент надеется, что…
ЭНТОНИ СКАРАМУЧЧИ: Но я не думаю, что это повредит президенту. Без сомнения, это плохое событие, но, с процедурной и юридической точки зрения, это, я думаю, президенту не повредит.
Поговорим с экспертом в области права. Энди Маккарти, насколько большую проблему представляют сегодняшние события для президента?
ЭНДРЮ МАККАРТИ, комментатор Fox News: Это проблема, Марта. Потому что, как отметил Энтони, политические последствия здесь имеют большее значение, чем юридические. Проблема в том, что, как он отметил, действующему президенту нельзя предъявить обвинение. Расследование Мюллера всегда было нацелено на импичмент, а решать, какие правонарушения могут повлечь за собой импичмент, должна палата представителей. Так что политические наслоения здесь всегда были весомее, чем юридический аспект.
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